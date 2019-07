<span style='text-decoration: underline;'>En novembre prochain au CHUO </span>:<br><span style='color:red;'>Tenue des 3èmes Journées Internationales d’Ethique Médicale</span>

Les 3èmes Journées Internationales d’Ethique Médicale se tiendront les 29 et 30 novembre 2019 à Oran, a-t-on appris hier auprès des organisateurs de cet événement.

Ces journées seront présidées par Khaled Layadi, chef service de réadaptation physique du centre Hospitalo- universitaire d’Oran (CHUO) et de l’Observatoire du Handicap, de la Réadaptation et de l’Ethique en Santé (OHRES). L’OHERS dans sa quête de confirmation de ses idéaux et de concrétisation de ses objectifs, soumettra à l’investigation scientifique lors de cet événement, des problématiques en rapport avec les thématiques suivantes : la Gérontologie, les soins palliatifs, le Handicap et la douleur.

A l’instar de la plupart des pays en voie de développement, l’Algérie connait une transition démographique qui se traduit par un vieillissement de la population apparu dans les années quatre-vingt-dix qui se poursuit présentement et qui avoisinera les 22% en 2050. Dans le sillage de cette transition démographique se confirme une transition épidémiologique et sanitaire qui se traduit par l’émergence de nouveaux problèmes de santé tels que les maladies cardio-vasculaire, les cancers et les maladies dégénératives pour ne citer que celles-là. Actuellement, c’est les maladies chroniques et les traumatismes qui dominent le tableau épidémiologique. Cette modification profonde de la structure de la population et du changement des maladies obligent à redéfinir les priorités et les enjeux en termes de politique de santé et d’établissements de prise en charge des handicaps, des soins palliatifs, de la douleur et de la fin de vie. La pratique médicale tant au niveau des CHU que des hôpitaux publics et privés ainsi qu’au niveau des structures de proximité se consacre essentiellement aux soins curatifs techniques et n’est ni préparée ni attachée à la prise en charge des patients en fin de vie, des personnes en situation de handicap et des malades souffrants de douleurs chroniques.

Factuellement, la conduite à tenir prescrite par les praticiens médicaux exerçant dans les établissements de santé, face aux échecs thérapeutiques et aux malades en fin de vie, se traduit par une fin d’hospitalisation et la remise de ces malades chroniques à leurs familles à qui il est conseillé de veiller sur eux en attendant leur décès. L’avènement d’unité de soins palliatif, d’unité antidouleur, d’établissements de gériatrie et de centres de réadaptation adaptés à la prise en charge des sujets en situation de handicap, posera indubitablement, de nouvelles interrogations éthiques que les journées médicales de l’OHRES se proposent d’aborder. Parallèlement à ces axes, L’OHERS se propose dans le cadre de cette manifestation scientifique d’attirer l’attention sur l’importance de l’usage des différents outils de recherche (test, questionnaire , entretien …etc. ) et sur la problématique de la mesure que la pratique au quotidien des chercheurs scientifiques se doit de considérer comme préalable et surtout garant de la validité des résultats des recherches. Des ateliers dédiés à la conception et administration des outils de recherches et la manipulation scientifique seront également prévus pour contribuer à la propagation de ce qui est commun à toutes les spécialités, ce qui permettra le développement de l’approche pluridisciplinaire.

Fethi Mohamed