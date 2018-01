<span style='text-decoration: underline;'>Oran | Cital</span>:<br><span style='color:red;'>Tenue du 1er Meetup sur le Big Data</span>

Un premier Meetup a eu lieu dans le centre de maintenance des tramways à Oran, sous un thème qui fait l’actualité en Europe et dans le monde des entreprises: le Big Data, a-t-on appris hier auprès de la Cital, entreprise industrielle des Transports Algériens dont les activités englobent l’assemblage des matériels roulants ferroviaires, leur maintenance et ceux des systèmes de transport. Notons, qu’un Meetup est une rencontre regroupant des personnes ayant des intérêts communs pour discuter d’un thème en particulier. Alors que le Big Data désigne des ensembles de données devenus si volumineux qu’ils dépassent l’intuition et les capacités humaines d’analyse et même celles des outils informatiques classiques de gestion de base de données ou de l’information.

Au cours de cette rencontre, le chercheur algérien Mustapha Lebbah, maître de conférence à l’Université Paris 13, Sorbonne, a présenté un exposé sur le big data ou la science des données. Ce domaine constitue le sujet de ses recherches actuelles au Laboratoire d’Informatique de Paris-Nord (LIPN) et au CNRS. Le conférencier a passionné un auditoire d’environ 80 personnes, composé de professeurs et étudiants de l’université d’Oran, ainsi que les cadres et les ingénieurs de la société. Il a fait un tour d’horizon complet sur le thème en rappelant «qu’on parle d’un ensemble immense et varié de données brutes, ces données, il faut les récupérer, les traiter, les analyser, les faire parler pour pouvoir les monétiser. C’est là que le Data scientist intervient pour donner du sens et de la valeur à ces données». M. Lebbah a expliqué également, que «l’acquisition de cette compétence est fondamentale en Algérie, l’une des clés du succès pour intégrer cette nouvelle discipline tant convoitée dans les entreprises est d’investir dans la formation».