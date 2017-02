<span style='text-decoration: underline;'>Club d’haltérophilie Ibn Sina | 1er pas d’haltérophilie</span>:<br><span style='color:red;'>Terzi Ali Chérif ferme le plateau</span>

Ce samedi 5 février a eu lieu, le premier pas d’haltérophilie à la salle oranaise, en présence des associations suivantes : Najah – Police – ASCNO – Marsa et Ibn Sina. 30 athlètes ont participé à cette joute, qui a débuté à 14h00. Ce premier pas est destiné aux débutants, afin d’acquérir la technique du geste, qui les guidera tout au long de leur parcours, dans cette discipline. Ibn Sina a fait participer Bouzidi Manel Mokhtaria – Bouhadjar Mokhtaria. Mais ce sera Terzi Ali Cherif, qui fermera le plateau, en occupant la 1ère place avec 55 kg, à l’arraché, et 65 kg à l’épaulé jeté, après seulement 4 mois d’entraînement. Ainsi ce club commence à récolter les fruits des efforts, comme en témoignent la grande championne, Kouri Safia et Sid Ahmed, (ex champion d’Afrique). Pour le président Ouadah Ahmed, la pâte existe et le travail sera de longue haleine.

M. Ouadah