<span style='text-decoration: underline;'>Amical Qatar - Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>test de vérité pour les locaux</span>

La sélection algérienne A’ de football, composée de joueurs locaux, aura rendez-vous jeudi avec un test intéressant face au Qatar à Doha (13h00 algériennes) en match amical préparatoire pour les prochaines échéances.

En présence de 18 éléments, renforcés exceptionnellement par deux évoluant à l’étranger, à savoir l’attaquant Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/Qatar) et le milieu offensif Youcef Belaïli (ES Tunis/Tunisie), les joueurs du cru auront à coeur de se mettre en évidence afin de taper dans l’oeil de l’entraîneur Djamel Belmadi. «Ca va être un très bon test pour nos joueurs, une bonne opportunité de pouvoir démontrer leurs qualités et une opportunité pour moi aussi de voir à ce niveau ce qu’ils sont capables de faire’’, avait indiqué Belmadi dans un entretien vidéo diffusé sur le site officiel de la Fédération algérienne (FAF). Il s’agit du premier match de Belmadi à la tête de la sélection A’, depuis sa prise de fonctions en août dernier en remplacement de Rabah Madjer, limogé. Un match dont l’objectif est de «créer une osmose, une homogénéité au sein du groupe, d’autant qu’ils n’ont pas l’habitude de jouer ensemble’’, a souligné Belmadi. L’équipe nationale A’ aura fort à faire face à une sélection du Qatar qui reste sur d’excellents résultats en amical, elle qui prépare la prochaine Coupe d’Asie des nations 2019 prévue aux Emirats arabes unis du 5 janvier au 1er février. Les joueurs du sélectionneur espagnol Félix Sanchez ont ainsi battu la Suisse (1-0), l’Equateur (4-3), la Jordanie (2-0) et le Kirghizistan (1-0) contre un nul face aux Islandais (2-2). «Le Qatar est en train de préparer la Coupe d’Asie, ils sont sur une série de très bons matchs. C’est une équipe de qualité», a relevé Belmadi, dont la carrière d’entraîneur a débuté dans ce pays du Golfe avant d’être nommé à la tête des Verts. Le match face au Qatar sera le troisième pour la sélection A’ durant l’année 2018, après ceux disputés en janvier à Tunis face au Rwanda (4-1) et en mai à Cadix (Espagne) devant l’Arabie saoudite (0-2), sous la conduite de l’ancien coach national Rabah Madjer. Sur demande du sélectionneur du Qatar, cette rencontre se jouera sans la présence du public et de la presse. Le Qatar affrontera l’Iran le 31 décembre pour son dernier test préparatoire avant le tournoi asiatique.