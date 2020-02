<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés  </span>:<br><span style='color:red;'>Tirage au sort hier pour les futurs 462 pèlerins</span>

A l’instar du territoire national, la salle de spectacles du centre culturel Kateb Yacine à Sidi Djilali, a abrité hier matin, l’opération du tirage au sort pour les futurs pèlerins de la ville de Sidi Bel Abbés.

Cette opération a vu la présence de milliers de candidats et les Autorités locales dont le P/APC de SBA, Fetheddine Semmoud. Cette fois, on a procédé à deux tirages au sort concernant la saison du hadj 2020 et 2021, conformément au décret ministériel N°34 daté du 10 décembre 2019 émanant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

On a enregistré le nombre de 8.989 candidats inscrits et 231 noms des heureux futurs hadjis pour cette année, ont été tirés au sort et le même nombre de personnes a été tiré au sort pour la session 2021. A noter que le nombre des candidats inscrits dans la liste d’attente est de 77 pour les années 2020 et 2021 plus les 11 autres de l’an 2019.

M. Bekkar