<span style='text-decoration: underline;'>Compétitions interclubs de la CAF </span>:<br><span style='color:red;'>Tirage au sort le 28 décembre au Caire</span>

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions et des 16es de finale (bis) de la Coupe de la Confédération 2018/19 aura lieu le vendredi 28 décembre au Caire, en Egypte, a indiqué la Confédération africaine de football (CAF) jeudi.

Les clubs qualifiés pour la phase de poules de la Ligue des champions et les 16es de finale (bis) de la Coupe de la Confédération seront connus à l’issue des matchs des 16es de finale (retour) prévus ce week-end. Quatre clubs algériens sont en lice pour une qualification au prochain tour des deux compétitions, il s’agit de la JS Saoura et du CS Constantine en Ligue des champions et du NA Husseïn-dey et de l’USM Bel-Abbès en Coupe de la Confédération.

L’ES Tunis, tenant du trophée de la Ligue des champions, est qualifiée exceptionnellement à la phase de groupes pour cette édition sans passer par les éliminatoires.