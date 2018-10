<span style='text-decoration: underline;'>CAN-2019 (qualifications - 5ème journée/ Gr. D) </span>:<br><span style='color:red;'>Togo – Algérie le 18 novembre à 16h00 au stade municipal de Lomé</span>

Le match Togo – Algérie comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 (groupe D) aura lieu le dimanche 18 novembre à 16H00 (algériennes) au stade municipal de Lomé, a indiqué lundi la Fédération algérienne de football (FAF). Togo – Algérie le 18 novembre à 16h00 au stade municipal de Lomé Le match Togo – Algérie comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 (groupe D) aura lieu le dimanche 18 novembre à 16H00 (algériennes) au stade municipal de Lomé, a indiqué lundi la Fédération algérienne de football (FAF).

Les Eperviers accueillent leurs adversaires au stade municipal, doté d’une pelouse synthétique, depuis l’entame des éliminatoires de la CAN-2019 en raison des travaux au stade de Kégué, le plus grand du pays offert par la Chine il y a 18 ans. Les travaux de rénovation devraient être achevés d’ici à juin 2019. La Confédération africaine de football avait, en juin dernier, saisi la fédération togolaise sur l’état du stade municipal de Lomé d’une capacité de 15.000 places. Parmi ses lacunes : absence d’une licence Fifa du gazon synthétique, mauvais état de la pelouse et absence de zone d’échauffement. L’autre rencontre du groupe D entre la Gambie et le Bénin se déroulera le 17 novembre à Banjul. A l’issue de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN-2019, l’Algérie et le Bénin se partagent la première place du groupe avec 7 points, devançant de deux longueurs le Togo (5 pts) alors que la Gambie ferme la marche (2 pts). Les deux premiers du groupe se qualifient pour la phase finale de la CAN-2019.