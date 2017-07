<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem - Célébration du 55ème anniversaire de l’Indépendance</span>:<br><span style='color:red;'>Touahria abrite les festivités officielles</span>

De 1830 à juillet 62, le peuple algérien a opposé un refus catégorique à la présence coloniale française qui se maintenait par une oppression barbare inhumaine, caractérisée par des exécutions.

Une rage raciale des massacres en série par l’enlèvement des meilleures terres aux Algériens. Cependant, sous la conduite des cheikhs de Zaouia, les Algériens ont mené contre les envahisseurs français des actios populaires de 1830 à 1920. A cette dernière date, surgit un enfant de zaouia, l’Emir Khaled (1875-1936), petit-fils de l’Emir Abdelkader, et adopta une nouvelle stratégie de lutte contre la France coloniale suivant un programme bien conçu. En effet, l’Emir Khaled, un excellent lettré en arabe et en français et possédant une vaste culture, a été expulsé d’Algérie vers la Syrie en 1923, par les colons qui le considéraient de par ses actions politiques, un danger pour sa présence en Algérie.

Mais, quand le cartel de la gauche est devenu vainqueur aux législatives et à la présidentielle en France en 1954, l’Emir Khaled obtient à sa demande, l’autorisation de séjourner en France. Alors, dans ce pays, le petit-fils de l’Emir Abdelkader entrepris de nouvelles activités politiques. Celles-ci, étaient animées par des conférences d’informations et de sensibilisations sur le vrai visage du colonialisme (français dans les pays du Maghreb arabe. Des Algériens, des Marocains et des Tunisiens, assistaient auxdites conférences. Ainsi, l’Emir Khaled reconnaissait la création d’un parti politique sous l’appellation de «Etoile nord africaine». Mais, il fut de nouveau expulsé de France à la suite de nombreux apports par les services de renseignements signalant ses dangereuses activités politiques.

Cependant, en 1926, l’étoile nord africaine est fondée à part, et c’est Djilali originaire de Sidi M’Hamed Ben Ali, dans la wilaya de Relizane, qui la présidé durant six mois. Ensuite, c’est Hadj Messali qui devient son président. En raison de son statut d’expulsé, l’Emir Khaled a été désigné président d’honneur de l’étoile nord africaine et sa photographie est apposée sur les cartes d’adhésion. Ainsi, l’étoile qui revendiquait l’indépendance du pays, devait donner naissance successivement au parti du peuple algérien (PPA), au mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD), au Comité d’action révolutions pour l’unité et l’action (CRMD) et au front de libération nationale (FLN).

Et la guerre de libération nationale qui fut l’admiration des peuples du monde entier, a été déclenchée par le FLN et durera sept années et six mois pour aboutir à l’indépendance de l’Algérie le cinq juillet 1962. Un million cinq cent mille algériens ont été tués par les forces coloniales françaises durant la guerre de libération nationale. Malheureusement, de nos jours encore, il est enseigné à nos enfants à l’école, une histoire tronquée. Eux qui revendiquaient l’assimilation, c’est-à-dire l’effacement de la Nation algérienne et l’intégration du peuple algérien dans la famille française, sont inscrites à mort dans les ouvrages d’histoires scolaires comme étant les artisans du déclenchement de la grande Révolution du Premier novembre 1954. Alors qu’on n’a pas le droit de falsifier l’histoire, autant qu’il s’agit de conscience populaire et d’un guide pour le présent et l’avenir. Quant aux festivités officielles de célébration du cinquante cinquième anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse des autorités civiles et militaires, les représentants de la famille révolutionnaire et les citoyens à leur tête le wali et le P/APW, se sont rassemblés hier dans la matinée sur la place du village de Touahria dans la daïra de Mesra où ils ont assisté à la levée des couleurs et à la récitation de la Fatiha à la mémoire des Chouhadas. Ensuite, il a été procédé à la remise des clefs d’une quinze de bénéficiaires de soixante quatre logements sociaux. Les autres auront les clefs dans les prochains jours. Aussi, quelque seize membres de la famille révolutionnaire, ont été honorés et gratifiés d’un cadeau chacun. De même qu’une quinzaine d’associations sportives et de champions dans diverses disciplines ont et été gratifiés chacun d’une somme d’argent (quatre cents millions de centimes) prélevés des fonds de wilaya, ont été distribués au total.

Charef.N