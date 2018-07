<span style='text-decoration: underline;'>Professeur Lazreg, le père de l’université oranaise </span>:<br><span style='color:red;'>Toujours présent aux cérémonies</span>

Lors de la sortie des lauréats de l’université Ahmed Benahmed 2 qui était présidée par le wali d’Oran, une personnalité, une icône, un monument de l’histoire, de l’université d’Oran a été salué en premier par le wali d’Oran, homme cultivé, comme pour montrer à l’assistance la présence de cet homme, le professeur Lazreg avec ses 97 ans, le père de l’université oranaise, qui en 1967 a reçu une ancienne caserne de l’aviation située à Es-Sénia et le défunt président Boumediene lui dit «Si Lazreg voici cette caserne et crée-nous une université. Et l’université d’Es Sénia est née, puis celle de l’USTO, puis, les autres et le professeur est toujours présent aux cérémonies. Il répond toujours présent à l’invitation qu’on lui adresse. C’est un exemple vivant du parfait nationaliste, malgré les années passées au maquis puis la grande responsabilité de créer le monde universitaire d’Oran et à côté de cela, le professeur Lazreg dont la clinique d’ophtalmologie porte le nom, a toujours exercé son métier et formé les jeunes médecins. A Oran toute la population connait la réputation du professeur Lazreg mais rares sont ceux qui le connaissent vraiment. Il vit humblement sa vie sans l’aide de personne. Il conduit son véhicule, parfois il prend la parole dans des cérémonies et semble être en grande forme.C’est un homme exceptionnel qui fait partie des grands noms de la ville d’Oran.

Adda