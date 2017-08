<span style='text-decoration: underline;'>Pétanque</span>:<br><span style='color:red;'>Tournoi du club amateur de boules à Hassi Hameur</span>

Ce club de boules de Hassi Hameur est le club le plus titré en coupe en championnat national et fait la fierté de l’APC de Hassi Bounif dans le domaine de la réputation sportive de la commune malgré le manque de structure de terrains de boules aménagés dans ce village.

Pétanque_Tournoi du club amateur de boules à Hassi Hameur © OT / Adda





Ainsi, pour ce tournoi 2017 qui a regroupé 128 triplettes venus de tout l’ouest du pays, Saida, Tlemcen, Belabes, Ain Témouchent et Oran, à cette occasion, monsieur Midoun a invité et pris en charge le séjour de 3 jours du regroupement de la sélection nationale de Boules qui doit se préparer pour le championnat d’Afrique qui doit les qualifier. Pour le championnat du monde, ce tournoi tombe bien pour plus de compétitions pour nos sélectionneurs. Ainsi, les boulistes sélectionnés et l’entraîneur Kaleche, les joueurs Boufkharj, Jalil, Nair Miloud, Hela Fares, Nemeche Omar, Ziad Tahar, Gana Nour-Eddine, Hamoudi Farid, l’entraîneur de l’équipe féminine monsieur Ghersi Ramdane, était aussi présent et on rappelle que plusieurs wilayates du pays ont des équipes féminines de boules notamment Ain Tédlés, M’Sila, Ouargla, Touggourt, Alger, Biskra et Tizi-Ouzou. Le club amateur de boules de Hassi Hameur sous la houlette de son président Midoun. Dakouche à réussi à organiser ce grand tournoi rehaussé par la présence de la sélection nationale et à cet effet, monsieur Dakouche est satisfait du bon déroulement de ce tournoi et remercie le DJS monsieur Gharbi Badredine, le chef de daïra de Bir El Djir monsieur Benmarouf président de l’APW et le président de l’APC de Hassi Bounif. Pour l’aide et la considération de cette discipline lors de ce tournoi, le club de Hassi Hameur est honoré des anciens joueurs dont Harrat, Dali, Hamou, Lahouari (ce tournoi par manque de structure à Hassi Hameur a été déplacé au stade Wembley à Maraval où toutes les commodités étaient réunies. Ainsi, monsieur Dakouche Midoun a réussi l’organisation de ce tournoi et mérite des félicitations.

Adda.B