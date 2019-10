<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre le Sida </span>:<br><span style='color:red;'>Tous contre cette maladie</span>

Tous contre un». Il ne s’agit « pas d’un film d’action hollywoodien. Cette vision porte tout simplement sur la lutte contre le Sida, maladie contre laquelle tous les acteurs sont appelés à s’impliquer pour faire à son avancée.

«La commémoration de la Journée mondiale du Sida est une occasion importante pour les parties prenantes de reconnaître le rôle essentiel que les communautés ont joué et continuent de jouer dans la riposte au Sida aux niveaux international, national et local», relève-t-on du communiqué diffusé par Onu Sida-Algérie. Dans ce sillage, l’on explique que «les communautés contribuent à la riposte au Sida de différentes manières». Sur cette lancée, l’on ajoute que «leur leadership et leur plaidoyer garantissent que la réponse reste pertinente et fondée, en maintenant les personnes au cœur de la riposte et ne laissant personne derrière».

Les communautés sont composées par, les éducateurs pairs, les réseaux de personnes vivant avec ou affectées par le Vih, les populations exposées au risque Vih (populations clés), les populations vulnérables, les femmes et les jeunes, les conseillers, les agents de santé communautaires, les fournisseurs de services externes et les organisations de la société civile. La Journée mondiale du Sida est une plateforme importante pour souligner le rôle des communautés à un moment où la réduction des financements et la réduction de l’espace pour la société civile, compromettent la durabilité des services et des efforts de plaidoyer. Une mobilisation accrue des communautés est nécessaire de toute urgence pour éliminer les obstacles qui empêchent les communautés de fournir des services, notamment les difficultés d’accéder aux ressources financières et l’absence de modalités de contractualisation sociale. Le rôle de plaidoyer fort joué par les communautés, est plus que jamais nécessaire pour faire en sorte que le Sida reste à l’ordre du jour de l’agenda politique, que les droits de l’homme soient respectés et que les décideurs et les responsables de la mise en œuvre maintiennent leur engagement. Cette maladie n’est pas un simple point de vue.

Les bilans font état de la cote d’alarme. En 2018, 637 nouveaux cas de SIDA (VIH), ont été enregistrés par le service des maladies infectieuses du CHU d’Oran. Celui-ci, prend en charge des patients de 14 wilayas de l’Ouest et Sud-ouest du pays. En 2017, le nombre des nouveaux cas a été estimé à 646, ce qui indique qu’il y a une certaine constance, a-t-on souligné tout en faisant savoir que «le service enregistre une moyenne de cinquante nouveaux cas par mois».

S’agissant de la prévalence de cette maladie, les spécialistes indiquent que «les chiffres sont en continuelle progression depuis la fin des années 90, notamment au niveau des wilayas de l’Ouest du pays qui enregistrent les taux les plus élevés sur le niveau national». «Il y a une légère baisse dans les chiffres au niveau du CHU d’Oran, en raison de l’ouverture de deux centres de prise en charge du Vih au niveau de Sidi Bel-Abbés et Tlemcen, a-t-on ajouté.

Les tendances ont, quant à elles, changé par rapport au genre, alors qu’une seule femme portait le virus contre quatre hommes dans les débuts de l’apparition de l’épidémie en Algérie, les derniers chiffres font état d’une légère prédominance féminine, avec 1,1 femme contre 1 homme. Le bilan de l’année 2018 fait, par ailleurs, ressortir que la tranche d’âge la plus touchée par la maladie, est cette située entre 25 et 40 ans avec un taux de 59% des cas. Les wilayas les plus touchées dans l’Ouest, selon ces mêmes chiffres, sont la wilaya d’Oran avec 31.5% des cas, suivie de Mascara avec 18.9%. Et ce n’est pas tout.

Le même service, qui prend en charge des patients de 14 wilayas de l’ouest, a enregistré en 2018 quelque 65 nouveaux cas d’enfants de moins de 14 ans, atteints du Sida. «Un chiffre important», a-t-on souligné ajoutant que «la majorité d’enfants se présentent dans la phase symptomatique de la maladie, ce qui peut indiquer qu’il y a une partie d’enfants séropositifs mais pas encore symptomatiques qui ne sont pas encore dépistés. En effet, les spécialistes expliquent que «les enfants qui se présentent dans le service, sont généralement diagnostiqués, après une série de problèmes de santé, qui laissent penser à une déficience immunitaire.

