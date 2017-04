<span style='text-decoration: underline;'>Implantés à Boumerdès après le séisme de 2003</span>:<br><span style='color:red;'>Tous les chalets éradiqués avant la fin de l’année en cours</span>

Le gouvernement s’engage à éradiquer, avant la fin de l’année en cours, tous les chalets qui ont été implantés au niveau de la wilaya de Boumerdès suite au séisme de 2003.

Alger: Samir Hamiche

Les traces du sixième dévastateur ayant touché plusieurs localités de la wilaya de Boumerdès sont encore visibles. Les chalets qui ont abrité de centaines de familles seront éradiqués incessamment.

C’est ce qu’a annoncé hier le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, qui affirmait à partir de la wilaya de Boumerdès que tous les chalets implantés après le séisme de mai 2003 seront éradiqués avant la fin de l’année en cours et que leurs assiettes foncières seront transformées en projets d’utilité publique tels que l’habitat. Il a affirmé qu’il s’agit d’une décision du président de la République.

«Il y a une instruction ferme du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika pour l’éradication des chalets implantés après le séisme de mai 2003, et ce, avant la fin de l’année 2017 et l’utilisation de ces assiettes foncières pour des projets d’utilité publique tels que l’habitat», a soutenu M.Bedoui lors de l’inspection d’un chantier de réalisation de 800 logements promotionnels aidés (LPA) et logements publics locatifs (LPL), à Sahel dans la wilaya de Boumerdés.

Constatant l’affectation «inappropriée» de certains terrains à des projets d’investissement, le ministre a fait état de «le décision d’annulation de ces attributions et la redistribution des assiettes foncières pour des projets de développement d’utilité publique». M. Bedoui a rappelé «le relogement de tous les sinistrés qui occupaient ces chalets utilisés depuis comme centres de transit». Evoquant, par ailleurs, les souffrances qu’a enduré dans les années 90 la wilaya de Boumerdés à cause du terrorisme, M. Bedoui a affirmé que cette Wilaya a retrouvé sa sérénité grâce à la Charte de paix et réconciliation nationale et aux sacrifices des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP).

En outre, le ministre a fait état d’un programme spécial pour le relogement des habitants des douars et villages abandonnés par leurs habitants à la faveur de logements ruraux dotés de l’électricité, l’ouverture de voies d’accès et de routes, ainsi que des infrastructures nécessaires, en vue de rebooster ces régions et en faire un levier de développement, notamment dans le secteur de l’agriculture.

Soulignant l’existence de zones d’activité et de zones industrielles destinées à tout porteur de projets d’investissement, le ministre a indiqué que la wilaya de Boumerdes occupe une place de choix à l’instar de celles de Blida et Tipaza de par leur proximité de la capitale.

Le ministre a appelé à accélérer la cadence des travaux de réalisation des infrastructures nécessaires, tels que les établissements scolaires, pour être au même niveau celle des chantiers de logements.