<span style='text-decoration: underline;'>Le P/APC d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>«Tous les moyens sont mobilisés pour la réussite des élections»</span>

En ouvrant les débats consacrés aux préparatifs matériels des prochaines consultations législatives fixées le jeudi 4 mai 2017, dans le cadre du renouvellement de la Chambre basse, le maire d’Oran M. Noureddine Boukhatem, a été ferme en appelant les membres de l’exécutif, les délégués et directeurs des délégations communales ainsi que les chefs des divisions techniques, réunis hier pour examiner ce dossier, le seul point inscrit à l’ordre du jour.

Et pour mieux étayer son intervention, il dira sèchement que «tous les congés sont suspendus et j’en appelle à votre bon sens pour vous mobiliser, même pendant les journées de repos, afin de faire de ces joutes, un évènement qui haussera le prestige de notre peuple et notre pays, au moment où certaines régions traversent une période de turbulence».

Avant d’entrer dans le vif du sujet, la parole est donnée au secrétaire général M. Fakha Benaoumer pour parler des dernières instructions et disposition du ministère de l’Intérieur et des collectivités locales dès lorsqu’il s’agit des préparatifs engagés par l’APC afin d’assurer un bon déroulement du vote dans les 935 bureaux supervisés par 90 centres et permettre au 482 145 électeurs dont 238 628 femmes inscrits officiellement après les différentes opérations de mise à jour du fichier numérisé par le service du bureau électoral. Pour ce qui est de la campagne, le maire a insisté auprès des responsables concernés, que tous les partis en lice doivent être traités avec les mêmes égards.

Pour cela, l’APC a mis à la disposition des candidats, plusieurs salles équipées avec des moyens modernes de sonorisation et mobilier adéquat.

Les salles de cinéma, comme le Maghreb (ex-Régent), Es-Saada (ex-Colisée), El-Feth (ex-Pigalle), Murdjadjo (ex-Balzac, les centres culturels, des secteurs El-Badr, Ibn-Sina, HLM (Es-Seddikia), la Médiathèque, les salles de sports de Canastel, Medioni (Kaddour Bouhizeb) et le stade Keloua (ex-Stade Gay).

Il a été également fait état de la mise à la disposition par le ministère de tutelle d’un logiciel pour maitriser le fichier et éviter les erreurs et les «doublons» qui apparaissent dans le recensement et la mise à jour des listes de l’électorat. Toutes ces dispositions ont été finalisées par les services de la DRAG et auprès de la DAL, apprend-on au cours de cette réunion. Le vice-président de l’APC, M. Ouaed Mohamed, est également intervenu pour sensibiliser les responsables des magasins généraux (DMMG), de la Division de maintenance (DTNM), de la voirie et de la circulation et de l’hygiène à redoubler d’effort pour maintenir la ville en état de propreté et veiller à remettre surtout de l’ordre dans la voirie en réparant la chaussée, entretenir les espaces verts.

A ce propos, le maire a tenu à déplorer certaines situations qui ont été dénoncées par le wali d’Oran lors d’une dernière séance de travail, dès lorsqu’il s’agit de la présence de chiens errants alors que la division concernée, dispose de camions pour la capture de ces animaux qui menacent la sécurité des passants.

Pour mettre un peu plus d’ambiance, le président de l’APC a donné rendez-vous à son assemblée pour la célébration de la journée du 19 mars, date prévue pour l’inauguration d’importants projets liés au cadre de vie et au bien être des familles oranaises et des gens de passage dans cette ville, Oran, tellement accueillante.

Abdallah Bendenia