<span style='text-decoration: underline;'>Mois de Ramadhan</span>:<br><span style='color:red;'>Tous les produits consommables seront disponibles ainsi que le transport</span>

Durant tout le mois sacré, les produits consommables seront disponibles et les consommateurs auront tout ce dont ils auront besoin, au niveau des marchés et des commerces en matière de produits alimentaires, ainsi que les légumes et les fruits, sans crainte ni polémique. Et cela à des prix stables.

Dans le même cadre, les services concernés, ont signalé que toutes les conditions nécessaires vont être mises en place, pour que les commerçants restent ouverts durant ce mois de jeûne et ne baissent pas rideaux, pour permettre aux citoyens de faire leurs achats dans des conditions agréables, sans peine ni pression, pour le bon déroulement des achats dans les lieux commerciaux.

A cet effet, ce n’est plus la peine de courir ces jours-ci et de faire le stock des produits de large consommation et de créer la polémique au niveau des marchés, de peur d’une pénurie.

Il est conseillé d’acheter avec modération, au fur et à mesure des besoins, sans aucune inquiétude. Les services concernés, rassurent le consommateur, sur le fait que durant ce mois sacré, tous les produits seront sur les étalages.

Ceci, selon les instructions de la tutelle pour un bon Ramadhan. Pour ce qui est des services de transport en commun, ils seront également disponibles après le f’tour, pour que les usagers puissent circuler le soir sans difficultés. Des dispositions ont été prises par les services concernés, pour le respect du planning en question, durant le mois de jeûne.