Aujourd’hui, c’est le jour J pour le dépôt des dossiers de candidatures. Jusqu’à minuit, le Conseil constitutionnel se tient à la disposition des candidats à la candidature. Cette phase importante du processus électoral est traitée dans l’article 140 de la loi organique portant régime électoral et au décret présidentiel portant convocation du corps électoral. Ledit article retient que «la déclaration de candidature est déposée, au plus tard, dans les 45 jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral». On retiendra que la loi prévoit la présence physique du candidat au siège du Conseil constitutionnel.

Cette procédure incontournable pour l’ensemble des prétendants a déjà été satisfaite par cinq candidats candidats. Ainsi, jeudi dernier, Ali Zeghdoud, président du Rassemblement algérien, et Abdelhakim Hamadi, indépendant, ont ouvert le bal. Hier, c’étaient le tour de trois postulants que sont Belaid Abdelaziz du Front El-Moustakbel, Abdelkader Bengrina du Mouvement El Binaâ, et Adoul Mahfoudh du Parti de la victoire nationale, à avoir sauté le pas. Il faut dire qu’à l’exception de Belaïd Abdelaziz qui avait fait un score de 3% à la présidentielle de 2014, aucun des autres prétendants ne peut se prévaloir d’une quelconque chance de peser sur le scrutin. Pour ce qui concerne les candidats « visibles », l’on apprendra que Louisa Hanoun a opté pour le boycott, à l’issue de la réunion, hier, du Comité central du Parti des Travailleurs. Le suspens demeure entier, dans le camp du parti Talaie El Hourriyet d’Ali Benflis. La décision finale sera prise aujourd’hui.

Quant au président Abdelaziz Bouteflika, qui brigue un nouveau mandat, son directeur de campagne, Abdelmalek Sellal (remplacé hier par Abdelghani Zaalene) a annoncé qu’il déposera son dossier de candidature le 3 mars.

Aux termes de l’article 139 de la loi organique portant régime électoral, le dossier de candidature doit comprendre les formulaires de signatures, portées sur un imprimé individuel et légalisées auprès d’un officier public.

Il faut savoir que pour compléter son dossier, chaque prétendant à la candidature est sommé de fournir au Conseil constitutionnel une liste comprenant 600 signatures individuelles d’élus d’Assemblées populaires locales (APC et APW) ou parlementaires, réparties au moins à travers 25 wilayas. A défaut, il est tenu de présenter une liste comportant 60.000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs. Ces signatures doivent également émaner de 25 wilayas, avec en plus un nombre minimal de signatures de l’ordre de 1500, sont exigées pour chacune des wilayas.

Outre ces documents essentiels, chaque prétendant devra fournir «un certificat de nationalité algérienne d’origine, une déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé possède uniquement la nationalité algérienne d’origine et qu’il n’a jamais possédé une autre nationalité et une déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé est de confession musulmane», note le texte de loi.

Ce n’est pas fini. Le postulant à la magistrature suprême du pays doit également présenter un certificat de nationalité algérienne d’origine de son conjoint, un certificat médical délivré à l’intéressé par des médecins assermentés, une déclaration sur l’honneur attestant de la résidence exclusive, pendant 10 ans, au moins, sans interruption, précédant immédiatement le dépôt de candidature de l’intéressé.

Le dossier comprend, aussi, une déclaration publique sur le patrimoine mobilier et immobilier de l’intéressé à l’intérieur et à l’extérieur du pays, une attestation de participation à la Révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942, une attestation de non implication des parents du candidat né, après le 1er juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution, ainsi qu’un engagement écrit et signé par le candidat de respecter les principes de la Constitution. Muni de ce dossier, les prétendants devront attendre le verdict du Conseil constitutionnel.

Younes Rahal