Tous responsables !

Les élections législatives approchent à grands pas. Dans le lot des thèmes qui vont enflammer les tribunes, il y aura la régularité du scrutin, la corruption et aussi les questions économiques. Celles-ci, souvent associées au préalable de la régularité du scrutin et de la corruption, bénéficieront d’un traitement superficiel. Et pourtant, toute l’attention des citoyens-électeurs est dirigée vers le pouvoir d’achat et la garantie de l’emploi. C’est sans doute pour cela que les chefs d’entreprises et responsables d’organisations patronales s’adjugeront la légitimité de prendre part au débat.

Que disent-ils ? Les questions qu’ils poseront aux responsables des partis et notamment ceux qui ont le plus de chances de remporter la victoire aux législatives, tourneront à n’en pas douter autour des difficultés qu’ils vivent. D’ailleurs, à lire tous les chiffres et comptes-rendus traitant de la situation économique du pays, hors hydrocarbures bien sûr, on est amené à penser que la communauté des employeurs algériens rétrécit à vu d’œil. On pourrait même craindre qu’elle passe au statut d’espèce en voie de disparition. Toutes les expressions qui décrivent une situation catastrophique sont, bien entendu, sériées sur les colonnes de la presse nationale: Manque de visibilité, absence de stratégie, déficit en ceci, déficit en cela….enfin tout ce que le jargon économique a d’expressions négatives est périodiquement ressassé par nos patrons et relayé par les médias.

En fait, tous les présidents des organisations patronales prendront le soin d’épargner leurs adhérents de toute responsabilité dans l’échec économique national. Il faut bien se mettre en tête que lorsqu’on fait le bilan de plus 54 ans de tentatives de développement, nous arrivons à un chiffre d’affaires à l’exportation hors hydrocarbures dépassant à peine le milliard de dollars. Et encore, dans ce chiffre, les produits parapétroliers sont comptabilisés. Le jeune harag qui, en plus de risquer sa liberté, joue aussi sa vie à pile ou face, à chaque tentative de passer de l’autre côté de la Méditerranée, vit-il le même dilemme qu’un patron qui déprime ? C’est là une question qui n’a pas lieu d’être posée. Et pour cause, le premier n’a rien et tente de s’en tirer et le second est tout simplement en partie responsable de ce qui arrive au premier.

Par Smaïl Daoudi