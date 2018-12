Le forum d’affaires algéro-sud coréen, s’est ouvert hier à Alger. Il faut dire que cette importante rencontre illustre bien le fait que les relations entre l’Algérie et la Corée du sud sont au beau fixe. Les plus grandes entreprises de ce pays, se sont installées aux quatre coins de la République. Les échanges politiques entre les deux Etats sont réguliers et Alger comme Séoul ne laisse pas passer une occasion pour montrer l’excellence d’un partenariat qui s’inscrit sur le long terme et donne la nette impression que les deux pays ont convenu d’un agenda politique et économique qui prend en considération les enjeux actuels. Il reste que malgré le statut privilégié qu’a l’Algérie dans l’agenda africain de la Corée du sud, il y a comme un gros effort supplémentaire à consentir pour donner du sens au partenariat stratégique que les Premiers ministres des deux pays sont censés booster lors des trois jours de visites de l’hôte d’Alger.

Il faut dire que les deux Etats, très éloignés l’un de l’autre au double plan géographique et culturel, se retrouvent parfaitement sur le front économique et partagent présentement beaucoup de choses. Les similitudes entre la Corée du sud des années 70 et l’Algérie de cette dernière décennie, ne sont peut-être pas frappantes, mais il y a lieu de relever que sur une filière ou deux filières au moins, les Algériens tentent de reproduire le modèle sud-coréen. En effet, dans les industries électroménagers, électroniques et mécaniques, les opérateurs algériens ont mis le pied à l’étrier et assemblent de nombreux produits, dont une bonne majorité vient du sud est asiatique et précisément de la Corée du sud.

Il serait prétentieux et même irresponsable de dire que l’expérience a réussi, mais il serait également injuste d’annoncer l’échec de la démarche algérienne. Ce qui reste à faire, pour le gouvernement comme pour les opérateurs économiques, c’est de convaincre les partenaires sud-coréens de passer à la vitesse supérieure et commencer un transfert effectif de technologies. Ce devrait être le principal objectif du forum d’affaires et de la visite du Premier ministre sud-coréen en Algérie.

Ce qui peut plaider en faveur de cette option souhaitée par l’Algérie, c’est certainement l’excellence de relations entre les deux pays, mais aussi le respect que vouent les Etats-Unis d’Amérique à l’Algérie. Il n’est pas besoin de relever que la Corée du sud est dans le giron US. Séoul reste, qu’on le veuille ou pas, un satellite américain dans le sud-est asiatique. Traiter avec ce pays, suppose une bénédiction de l’Oncle Sam. Et l’intérêt premier de l’Algérie lui impose de bien naviguer dans les eaux troubles de la mondialisation. C’est dire que les Algériens ont beaucoup à gagner du partenariat stratégique avec la Corée du Sud.

Par Smaïl Daoudi