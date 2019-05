<span style='text-decoration: underline;'>MCO - NAHD </span>:<br><span style='color:red;'>Tout pour ne pas rater la dernière marche</span>

Après avoir conforté ses chances de maintien en décrochant un précieux point du nul le mardi passé face à l’USMA à Bologhine, le Mouloudia d’Oran n’aura besoin désormais que d’une victoire, à l’occasion de son dernier match de la saison qui sera disputé ce soir à Zabana face au NAHD.

En effet, un succès permettra aux hommes de Leknaoui de mettre fin à une saison chaotique et des plus cauchemardesque. Les Rouge et Blanc d’El Hamri qui ont empêché l’USMA de fêter le titre de champion, doivent absolument gagner ce soir pour fêter leur maintien et du coup, satisfaire leurs fans qui ont énormément souffert. Les Hamraoua qui doivent accueillir les Nahdistes, pratiquement en vacances, et avec une équipe décimée, doivent rester sur leurs gardes et surtout, ne pas sous estimer cette formation qui risque de gâcher leur joie. Les camarades de Toumi, sont donc appelés à se transcender avec abnégation pour bien terminer leur saison. Leknaoui qui n’a pas caché sa joie à la fin du match face à l’USMA, n’a pas cessé durant les séances d’entrainement, de mettre en garde ses joueurs pour prendre au sérieux ce match. Il leur a demandé de combattre avec force jusqu’au coup de sifflet final, d’appliquer les consignes et de ne pas se relâcher, car seuls les trois points de la victoire comptent. L’entraineur Leknaoui devra compter sur l’ensemble de son effectif, hormis Nadji (Blessé) qui reste incertain. Ce dernier devait attendre la décision du médecin pour reprendre les entrainements. Le président Belhadj pour bien motiver la troupe, devait verser hier aux joueurs comme promis, deux salaires et la prime du match nul de l’USMA. Les camarades de Litim ont effectué hier à l’heure du match leur dernière séance d’entrainement à Zabana. Leknaoui a axé son travail sur tous les volets, notamment, psychologique et en a profité pour dévoiler la liste des 18 joueurs convoqués pour le match. Les joueurs ont passé leur mise au vert à l’hôtel Phoenix loin de toute pression, pour une meilleure concentration. Les supporters sont attendus en masse pour soutenir leur équipe favorite et pour fêter ensemble le maintien. Les fans sont donc décidés à investir tous les travées de Zabana en force, pour encourager leur équipe jusqu’au bout. Le stade affichera certainement complet du fait que la direction du club a décidé que l’entrée sera gratuite. Toutes les dispositions ont été prises, entre le service d’ordre et les responsables de l’OPOW pour faciliter l’entrée au stade aux supporters.