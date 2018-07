<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre du Tourisme à Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Tout pour réussir le programme de relance du tourisme du président de la République</span>

Le ministre du Tourisme et de l’artisanat Abdelkader Benmessaoud, a effectué hier, une visite à Oran où il a inauguré 2 hôtels à Maraval et l’Usto. Le membre du gouvernement a salué ces projets en affirmant qu’ils sont la preuve concrète de la réussite du programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika.

Le ministre du tourisme a qualifié également, la formation de la colonne vertébrale du secteur. «Jusqu’à 100 hôtels sont réalisés annuellement en Algérie et cela demande un accompagnement avec la formation. Le ministre a rappelé les efforts de son département en manière de formation avec l’existence de 3 instituts nationaux.

Une école supérieure, 10 établissements liés _ la formation professionnelle ainsi que 60 écoles privées. «Tout cela, démontre l’importance de la formation dans le programme du président de la République pour la relance du tourisme.

Le ministre a abordé également, la question des prix d’hôtels. Ces prix qui sont soumis selon lui, à l’offre et la demande. Le ministre a rappelé dans ce cadre, la signature de deux conventions en juin dernier pour baisser les prix. Par ailleurs, le ministre a rappelé que des initiatives ont été entreprises lors de la saison estivale pour le développement. Le tourisme vers le sud du pays. En encourageant les jeunes à se déplacer vers les wilayas du sud et les Hauts Plateaux.

Avec une étude approfondie des prix pour les rendre concurrentiels surtout pour les vols aériens avec une convention signée avec air Algérie et Tassili Airlines pour la baisse des prix de 50%.

Ainsi que 40% pour les hôtels et les camps de vacances. «Tout cela démontre notre volonté à donner une nouvelle dynamique au tourisme et offrir la chance aux Algériens de passer les vacances dans le pays et de découvrir à nouveau la splendeur de l’Algérie.

Nabil.G