<span style='text-decoration: underline;'>Égalité des chances des candidats </span>:<br><span style='color:red;'>Toutes les conditions sont réunies, assure Benghabrit</span>

Comme chaque année, les autorités, en coordination avec le ministère de l’Education nationale, mettent à disposition des candidats aux différents examens, les meilleures conditions.

Ces mesures consacrent en premier lieu, le principe de l’égalité des chances pour l’ensemble des candidats. L’engagement des autorités a été réitéré hier par la première responsable du secteur de l’Education nationale Nouria Benghabrit à l’issue du coup d’envoi des épreuves de l’examen de fin du cycle primaire à El-Menea dans la wilaya de Ghardaïa.

«Les pouvoirs publics ont réuni toutes les conditions nécessaires pour assurer l’égalité des chances des candidats aux différents examens scolaires» a-t-elle déclaré en indiquant aussi que «toutes les actions menées par l’Etat, visent à améliorer la qualité du système éducatif sur l’ensemble du territoire national, pour permettre une égalité des chances pour l’ensemble des candidats aux différents examens».

Elle a fait savoir dans ce cadre, que des outils d’évaluation ont été mis en place dans son secteur.

Il y a «la mise en place d’outils d’évaluation dans le secteur de l’Education doit conforter l’ensemble des candidats, en garantissant toutes les conditions nécessaires pour leur réussite dans le cursus scolaire», a-t-elle affirmé. Par ailleurs, la ministre a appelé la grande famille de l’Education à participer et consentir leurs efforts pour lutter contre le phénomène de la triche lors des examens.

Dans ce sillage, elle a jugé «impératif» d’appeler les parents d’élèves et les partenaires sociaux d’une part, et les instances éducatives d’autre part, à lutter contre la tricherie et le copiage dans les différents examens afin d’élever le niveau scolaire. Elle a exhorté, à cet effet, l’ensemble des intervenants concernés, à fédérer et déployer davantage d’efforts pour assurer un saut «qualitatif’’ dans le domaine de l’Education et améliorer l’environnement de l’école algérienne.

Pour ce qui est de l’achèvement de l’année scolaire, Mme Benghabrit a estimé que l’année scolaire doit se terminer le 30 juin de chaque année, même si le programme a été achevé, soulignant que l’école reste un espace de connaissance et d’éducation mais aussi de créativité et d’animation culturelle.

Par ailleurs, la première responsable du secteur de l’Education, a annoncé l’ouverture prochainement d’un centre de concours pour le recrutement d’enseignants dans la wilaya déléguée d’El-Menea qui enregistre 1200 candidats afin d’alléger les déplacements coûteux vers Ghardaia.

Lors de sa visite dans cette wilaya, la ministre de l’Education s’est enquise de l’état d’avancement des projets de réalisation de deux lycées de 800 places pédagogiques dans les communes mitoyennes d’El-Menea et Hassi El-Gara, avant de se rendre au chevet d’une candidate hospitalisée suite à un accident et qui a subi, à titre exceptionnel, l’examen sur son lit d’hôpital. Au terme de la cérémonie de coup d’envoi de l’examen de fin du cycle primaire, la ministre s’est félicitée des conditions de déroulement des épreuves.

Alger: Samir Hamiche