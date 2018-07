L’Onu a célébré hier, la journée mondiale contre la traite des personnes. Le phénomène, faut-il le souligner, est très présent en Afrique et en Asie. De fait, les Européens «donneurs de leçon», sont à l’aise et leurs ONG ne se font pas prier pour pointer du doigt des pays comme l’Algérie, le Maroc ou la Libye, accusé de maltraiter les migrants africains. Cette journée mondiale, est l’occasion de dire les vérités sur cette situation catastrophique que supportent des millions d’Africains. Il faut dire que si les Maliens de Tombouctou, ont souffert le martyr avec les terroristes et se sont vu obligés de quitter leurs demeures et prendre le chemin de la migration, c’est parce que la France, la Grande Bretagne et l’Italie, on détruit la Libye et libéré la bête intégriste. Si les autres contrées subsahariennes ont donné tant de migrants, c’est en grande partie à cause des ingérences occidentales qui ont corrompu leurs dirigeants politiques, provoquer des coups d’Etats, seulement pour piller les richesses de ces pays.

Ces Occidentaux tentent de tirer profit des instances internationales pour se laver les mains et accuser les gouvernements africains de tous les maux de la terre. A ce propos, les rencontres du groupe de pays dit des 5+5, entre pays des deux rives de la Méditerranée (Espagne, France, Italie, Malte, Portugal + Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie), font partie de ces plateformes où les Européens accablent les Africains du nord, de maltraiter les immigrants illégaux. Ils feignent d’oublier que le printemps arabe qui a justement pris forme dans la partie sud de la Méditerranée, a constitué un véritable appel d’air pour le phénomène de l’immigration clandestine. Les régimes anciennement forts et tenant «en laisse» leurs jeunesses, se sont effondrés au profit de nouveaux régimes censées être plus démocratiques, mais encore fragiles pour des raisons que l’on peut aisément deviner. Les cinq pays européens qui disposent d’une façade sur la Méditerranée, voudraient que leurs voisins du sud s’occupent de la «gestion» de ce gros problème. Et si les nord-africains n’obtempèrent pas, on actionne les ONG et on passe en mode «attaque humanitaire», en ressortant la traite des personnes.

En fait, sur cette question qui mobilise l’Onu, le bassin méditerranéen vit une situation de grande fragilité, avec trois pays en phase de reconstruction, un pays en guerre civile et un Etat sous domination israélienne sur son flanc sud et plusieurs pays en quasi-cessation de paiement sur sa rive nord, a plus que jamais besoin d’un esprit d’entraide et de solidarité. Mais quels sens peuvent avoir ses mots, lorsque pendant longtemps le nord a pillé et méprisé le sud.

Par Smaïl Daoudi