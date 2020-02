<span style='text-decoration: underline;'>EHU</span>:<br><span style='color:red;'>Transplantation rénale pour 21 patients en 2019</span>

Pas moins de 21 patients ont bénéficié d’une transplantation rénale durant l’année écoulée au niveau de l’établissement hospitalier universitaire (EHU), a-t-on appris hier auprès de cet établissement hospitalier.

Il s’agit de 12 hommes et 9 femmes souffrant d’insuffisance rénale. Notons que les reins jouent un rôle important dans le corps humain. Ils sont principalement responsables de la filtration de sang et de l’élimination des toxines qui y circulent. Le sang entre dans les reins par l’artère rénale, qui est une branche de l’aorte abdominale et sort par la veine rénale qui débouche dans la veine cave inférieure. Une fois dans les reins, le sang passe à travers les néphrons où les déchets et l’excès d’eau sont évacués. Le sang purifié retourne dans le corps par les veines rénales. Quotidiennement, les reins normaux épurent une quantité de plasma avoisinant 180 litres.

La transplantation rénale est une intervention chirurgicale consistant à remplacer un rein défectueux par un rein sain, prélevé sur un donneur. Selon la pathologie initiale, le greffon peut être posé sans que le rein ou les reins malades ne soient retirés. Le rein transplanté est généralement greffé plus bas que la position anatomique normale, notamment dans la fosse iliaque. Il s’agit de la greffe la plus courante, elle possède un taux de réussite élevé. Elle est pratiquée chez les patients souffrant d’insuffisance rénale terminale afin d’améliorer leur qualité de vie, et de les libérer des contraintes des séances de dialyse. Cette greffe n’est donc pas vitale pour le patient. il est à rappeler que le service de néphrologie relevant de l’établissement hospitalier et universitaire d’Oran s’est doté récemment d’une nouvelle technique d’épuration extra-rénale permettant au corps de se débarrasser de ces déchets accumulés dans notre organisme lorsque le rein n’a plus la capacité de le faire ; ce procédé est en plein essor dans le monde et en particulier dans l’unité Epuration Extra Renal à l’EHU, par l’acquisition de consommables des nouvelles machines appelées « multifiltrate » appareil moderne qui assure à la fois l’hémodiafiltration, l’hémofiltration et la plasmaphérèse. L’hémodiafiltration est une épuration faite par la machine qui combine l’hémodialyse et hémofiltration utilisant des filtres de haute perméabilité à l’eau et aux solutés de hauts poids moléculaires, c’est-à-dire, grosses molécules qui s’accumulent dans notre corps avec réinjection de liquide spécifique pour compenser les pertes .

Elle se base sur des principes proches de celle du fonctionnement d’un rein normal qui sont d’une part, la pression hydrostatique, c’est comme la pression exercée pour extraire le jus d’un citron et d’autre part, la pression oncotique pour l’attirer de l’eau par le sucre déposé sur les fraises. L’hemodiafiltration par rapport à l’hémodialyse a plusieurs avantages, notamment, sa supériorité en matière de sa bonne tolérance par les malades parce qu’elle est utilisée selon un mode continue à plus faible débit sanguin, utilisant de faibles quantités de sang à épurer, ce qui a été démontré par plusieurs études scientifiques.

660 cancéreux hospitalisés à l’unité

des soins palliatifs

Par ailleurs, l’entité de soins palliatifs relevant de l’établissement hospitalo-universitaire (EHU) a reçu en 2019, 660 cancéreux et effectué 213 sorties en 2019, selon le bilan annuel de l’EHU.

Notons que cette entité est destinée aux personnes atteintes des maladies graves, évolutives ou terminales. Elle a pour objectif d’apporter au patient l’assistance nécessaire afin d’alléger les souffrances, améliorer le confort des patients porteurs des pathologies lourdes et procurer le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants en mettant à leur disposition toute l’arsenal de soins palliatifs et de soutien.

Les spécialités impliquées dans une première phase sont : l’oncologie, la médecine interne et la réanimation médicale. L’entité pourrait ultérieurement faire participer d’autres spécialités dans le cadre de l’élargissement de ses missions. Notons que l’entité de soins palliatifs et de support est constituée d’une unité d’hospitalisation classique, une unité d’hôpital du jour et HAD, une unité de prise en charge de la douleur ainsi qu’un bloc technique de mise en condition pour la réalisation des actes médicaux.

Ses unités visant la prise en charge des symptômes découlant de l’évolution de la maladie ou des effets secondaires thérapeutiques chirurgicaux et médicaux en assurant l’accueil de consultation et d’urgence et la prise en charge psychologique en liaison avec la cellule d’écoute de l’hôpital. Dans le même cadre, 466 nouveaux cas de cancer ont été enregistrés en 2019, 6633 séances de chimiothérapie ont été assurées durant la même période.

Fethi Mohamed