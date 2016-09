<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span> :<br><span style='color:red;'>Travaux de consolidation autour du pont Zabana</span>

Certain travaux publics provisoires faits à la hâte pour désengorger la circulation semblent s’éterniser à Oran jusqu’à la faille et ainsi on se souvient que le pont Zabana fut construit dans les années quatre vingt par une entreprise française au temps du défunt wali Monsieur Merazi a qui on doit rendre hommage pour les grands changements opérés à Oran et le pont Zabana devant devenir un grand échangeur de plusieurs axes routiers, mais on a limité les dépenses à la seule construction du pont et on devait bricoler quelques routes donnant accès au pont provisoirement par des confortements de la chaussées, par de la pierre aux abords, mais ceci était provisoire. Le provisoire semble avoir demeuré sur cette route du port qui presse au dessous du pont Zabana et vu la légèreté des travaux de consolidation des bordures de la route, ce qui a tenu plus de trente années provisoirement, a lâché et l’affaissement de la chaussée s’est produit et la route fut barrée et actuellement, les choses semblent être prises sérieusement et les autorités ont mis tous les grands moyens pour remédier à ces lacunes et au vu des travaux gigantesques et profonds de consolidation mais les travaux risquent de durer longtemps et le pont Zabana ne semble pas être touché. On se demande pourquoi avoir attendu longtemps pour réagir sachant que certains travaux à Oran sont faits provisoirement, mais tant que le provisoire tient on l’oublie jusqu’à la faille.

Adda