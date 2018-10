Tricheurs et prédateurs

Les déclarations de certains chefs de Daira, la dernière en date étant celle de Mme Fatima Ferrouani, chef de Daira de Boutlélis, ne cessent de mettre en relief les grands paradoxes d’une présumée politique d’éradication de l’habitat précaire et illicite qui repose encore et toujours sur l’option populiste et démagogique du relogement promis et assuré à tous les occupants de bidonvilles. La responsable de la Daira de Boutlélis, ou les bidonvilles ne cessent de proliférer, a indiqué sur les ondes de la Radio El Bahia, que seuls les sites d’habitat précaire ou il y aurait une solution de recasement pour les occupants sont à démolir… Ce qui veut dire implicitement que les bidonvilles les plus récents ne seront pas touchés ni visés par cette «lutte» que l’on dit engagée contre la prolifération des baraques en tôle et en parpaings. Donnant parfois des chiffres et des statistiques sur l’évolution du phénomène à travers le territoire de leur collectivité locale, des chefs de Daira avancent non sans une certaine fierté, le nombre d’opérations de démolition et le nombre de maisons précaires rasées. En moyenne une bonne vingtaine depuis prés de trois mois. Et à chaque fois, les responsables concernés se croient obligés d’indiquer que «c’est sur instruction de Monsieur le Wali « que ces opérations de démolition ont été lancées. Laissant ainsi au premier représentant de l’Etat dans la Wilaya, non seulement le «bénéfice» des actions de relogement, mais aussi les effets pervers, à court et moyen terme, éventuellement générés par les tensions et les pressions sociales sur l’immobilier et le foncier. Un risque bien pris en compte et judicieusement géré à Oran par le Wali en poste qui n’a pas hésité ,par exemple, à ouvrir le dossier des 80 000 demandeurs de logements sociaux inscrits auprès des organismes concernés parfois depuis plus de trente ans. Il est vrai qu’avec le vieux bati et les risques d’effondrements des batisses en ruine , plusieurs fois squattées et réoccupées aprés chaque évacuation, la crise du logement à Oran ne pouvait que s’aggraver, pénalisant les modestes familles oranaises mal-logées et les milliers de jeunes devenus adultes et mariés, et pères d’enfants partageant un réduit avec leurs parents dans une cité d’habitat périphérique.

Par S.Benali