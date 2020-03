<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Trois cas suspects de coronavirus, un cas confirmé et installation d’une cellule de veille</span>

Vendredi dernier, deux cas suspects de coronavirus ont été enregistrés dans la wilaya de Mostaganem, il s’agit d’une personne d’origine tunisienne, venue de France et arrivée à Sidi Lakhdar, présentant des symptômes de ladite maladie.

Ainsi, les médecins de la polyclinique de Sidi Lakhdar ont transféré le patient à l’hôpital de Sidi Ali où il a été placé dans un pavillon d’isolement « conçu spécialement » à cet effet, en attendant les résultats de l’institut pasteur.

Le deuxième cas concerne un homme qui a été placé pour les mêmes raisons que ceux sus évoquées, en isolement dans une salle spéciale dans l’enceinte des services des urgences médicales de Mostaganem. Le troisième cas suspect a été enregistré à Mostaganem, hier dimanche. Il s’agit d’une étudiante de Blida qui présente des symptômes de coronavirus. Elle a été placée à ladite salle de l’hôpital de Ain Tédlés pour des analyses médicales. Pour les deux cas suspects, il est attendu les résultats des analyses de l’institut pasteur.

Quand au cas confirmé, il s’agit d’un malade mental, ayant fui l’hôpital de Boufarik où il avait été gardé en isolement. Retrouvé à Mostaganem moins de dix heures après sa fuite, le huit du mois courant par des policiers, il a été placé en isolement à l’hôpital psychiatrique.

Par ailleurs, mais dans le cadre de la prévention de la prise des mesures urgentes à prendre éventuellement, le wali a, sur instructions du ministre de l’intérieur, installé avant-hier samedi, une cellule de veille et de suivi qu’il préside. Cette commission est composée de représentants des directions de wilaya du commerce, de la jeunesse et des sports, de la culture, de l’industrie et des mines, de la formation professionnelle , des transports et de la santé.

Ladite cellule veille et suit les mesures relatives à la prévention et à la lutte contre la propagation du coronavirus (covid-19) et de déployer les moyens nécessaires afin de protéger les citoyens de cette épidémie. Les citoyens sont appelés à plus de prudence et au strict respect des mesures préventions. L’Algérie a enregistré hier son quatrième décès par coronavirus, il s’agit d’une femme de 84 ans de Blida.

Charef.N