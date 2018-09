<span style='text-decoration: underline;'>Sétif </span>:<br><span style='color:red;'>Trois éléments de soutien aux groupes terroristes appréhendés par un détachement combiné de l’ANP</span>

Trois (3) éléments de soutien aux groupes terroris- tes ont été appréhendés dimanche à Sétif par un détachement combiné de l’Armée nationale populaire (ANP), indique lundi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement combiné de l’Armée nationale populaire a appréhendé, le 2 septembre 2018, trois (3) éléments de soutien aux groupes terroristes à Sétif (5e Région militaire)», précise la même source. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l’ANP «ont arrêté, à Batna (5é RM) et Médéa (1ere RM,) 9 individus en possession de (8) armes à feu de confection artisanale, d’un fusil de chasse et de 4 kilogrammes de poudre noire», tandis que d’autres détachements de l’ANP «ont saisi (14,3) kilogrammes de TNT et deux (2) pistolets automatiques à In Guezzam et Tamanrasset (6e RM)».