<span style='text-decoration: underline;'>Compétition ICT de Huawei </span>:<br><span style='color:red;'>Trois étudiants algériens décrochent la première place</span>

Huawei a organisé un concours mondial dans le domaine des technologies de l’information dans la ville de Dongguan, dans le sud de la Chine. Les participants d’Algérie, de Malaisie, du Pérou et de Chine, ont remporté les premiers prix.

La finale mondiale du concours Huawei «Information Communication Technology», un événement de haut niveau destiné aux étudiants du monde, s’est achevée dimanche au niveau du siège de Huawei à Shenzhen. Quatre gagnants du premier prix ont été remportés par : la Chine, la Malaisie, le Pérou et l’Algérie.

En effet, l’équipe Huawei Algérie composée de trois étudiants algériens; un enseignant universitaire accompagné par le directeur des Relations publiques de Huawei Télécommunications Algérie, Alexandre Tian, a eu la première place à la compétition «Huawei ICT competition global» final au siège Huawei (Shenzhen, Chine) dans la discipline «Network track».

«C’est la première fois que nous participons à cet événement, et c’était génial. Je ne peux pas dire avec des mots à quel point nous sommes heureux.», déclarent les lauréats algériens et d’ajouter que «cette victoire n’a pas été seulement pour nous, mais pour nos familles et le personnel de Huawei en Algérie».

Cette année, plus de 100 000 étudiants venus de 61 pays, ont participé au concours de Huawei ICT.

L’ICT competition de Huawei, est un concours mondial mis en place par Huawei technoligies pour promouvoir le développement du secteur des TIC parmi les jeunes étudiants. Huawei est un fournisseur mondial de TIC. Son concours TIC, organisé aux niveaux national, régional et mondial, est devenu l’un des plus importants au monde et a attiré cette année plus de 100 000 participants venus de 61 pays.

A noter, que l’’équipe algérienne est composée de: Aguida Mohamed Anis, étudiant ESI, Boucenna Walid, étudiant USTHB, Bentarfaya Mohamed Zineddine, étudiant USTHB, Hamani Nacer, tuteur ESI et Alexandre Tian directeur des Relations publiques et de la communication de Huawei télécommunications Algérie.

Alger: Noreddine Oumessaoud