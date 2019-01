<span style='text-decoration: underline;'>Batna, Biskra et Relizane </span>:<br><span style='color:red;'>Trois individus arrêtés et plus de 2.700 unités de boissons alcoolisées saisies</span>

Trois individus arrêtés et plus de 2.700 unités de boissons alcoolisées saisies

Trois individus ont été interpellés et de boissons alcoolisées, destinées à la vente illicite ont été saisies par les éléments de police de la sûreté des wilayas de Batna, Biskra et Relizane, a indiqué dimanche la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. «Agissant sur information faisant état qu’un individu s’adonne à la vente illicite de boissons alcoolisées, en utilisant son domicile comme dépôt pour boissons alcoolisées, les éléments de police de la sûreté de wilaya de Batna, en vertu d’un mandat de justice, ont opéré une perquisition dans un domicile sis à Batna, laquelle s’est soldée par l’interpellation de 03 individus et la récupération de 1.028 unités de boissons alcoolisées de différentes marques destinées à la vente illicite», a précisé la DGSN. Par ailleurs, les éléments de police de sûreté des wilayas de Biskra et Relizane ont saisi 1.746 unités de boissons alcoolisées sans facture, destinées à la vente illicite, a ajouté la même source.