<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Trois jeunes écroués pour vol de 600 millions de centimes</span>

Comme suite à une plainte déposée par un citoyen pour vol de six cent millions de centimes de son domicile sis au centre-ville de Mostaganem, les éléments de la brigade de police judiciaire de la sûreté de wilaya, ont entrepris des investigations qui ont abouti à l’identification des trois auteurs âgés entre dix neuf et vingt et un ans. Tout d’abord, l’enquête a été orientée en direction d’un jeune, dont la mère est employée comme femme de ménage.

Ainsi, arrêté, ce jeune qui a l’habitude de se rendre chez sa mère audit domicile, a avoué qu’il avait vu une caisse en fer sur un chariot et soupçonné qu’elle contenait de l’argent. Il ajoute aux enquêteurs qu’il avait raconté à ses deux amis M.A vingt et un ans et C.R dix neuf ans, ce qu’il avait vu au domicile où travaille sa mère et ont décidé ensemble de voler la caisse.

Ainsi, de nuit, les trois jeunes pénètrent dans le domicile par une fenêtre qu’ils ont fracturée et parviennent de s’emparer de ladite caisse contenant la somme de six cents millions de centimes, et s’enfuient à bord d’une voiture de marque «Hylux».

Trente cinq millions de centimes trouvés lors de la perquisition du domicile de l’auteur principal (fils de la femme de ménage) suivant un mandat du procureur de la République, ont été saisis.

Les deux autres co-auteurs ont également été arrêtés à leur tour et ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Présentés au Parquet, les trois mis en cause, ont été placés en détention préventive.

Charef.N