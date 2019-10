<span style='text-decoration: underline;'>MC Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Trois joueurs devant le conseil de discipline </span>

Trois joueurs du MC Oran comparaîtront devant le conseil de discipline après avoir enregistré, depuis quelque temps, plusieurs écarts disciplinaires au sein de l’effectif, a-t-on appris samedi auprès de ce club de Ligue 1 de football.

Les trois joueurs en question sont Mek kaoui, Heriat et Hamia, a-t-on précisé de même source, ajoutant que le premier responsable du club, Si Tahar Cherif El Ouezzani est déterminé à imposer la discipline au sein du groupe et reprendre son contrôle. Le staff technique du MCO déplore, depuis quelque temps, les arrêts à répétition de la compétition officielle, estimant que cette situation s’est répercutée négativement sur la concentration des joueurs et aussi et surtout sur leur conduite. «Vu qu’on est en train de jouer pratiquement un seul match chaque trois semaines, les joueurs ne se montrent plus sérieux aux entraînements. On fait tout pour les garder concentrés, mais cela risque de ne pas suffire, car seule la compétition officielle garantit leur mobilisation», déclarait récemment l’entraîneur des «Hamraoua», Bachir Mecheri. La montée au créneau de la direction de la formation phare de la capitale de l’Ouest algérien, pour mettre un terme aux écarts disciplinaires de certains de ses joueurs, devrait conduire à la convocation d’autres éléments devant le conseil de discipline, si la situation ne venait pas à rentrer dans l’ordre dans les prochains jours, assure-t-on encore de même source. Cette réaction de Cherif El Ouezzani et ses assistants intervient après la deuxième défaite cette saison à domicile, mercredi passé face au Paradou AC (1-0), dans le cadre de la huitième journée du championnat. Une défaite ayant surpris plus d’un dans la maison oranaise où l’on a pensé avoir retrouvé le rythme de croisière après l’éclatante victoire réalisée lors de la journée d’avant face au champion sortant, l’USM Alger (4-0), à domicile toujours. Le MCO, qui a reculé à la sixième place avec 10 points et un match en moins, se rendra mercredi prochain à Bordj Bou Arréridj pour affronter la formation locale avec un effectif décimé suite aux suspensions de Mekkaoui, Feghloul et Benhammou, souligne-t-on.