<span style='text-decoration: underline;'>Amical | USM Bel Abbés 5 - CRB Ben Badis 1</span>:<br><span style='color:red;'>Trois matchs en une semaine attendent El Khadra dont le premier hier</span>

Afin de combler le défaut de compétition de ce week-end, le club phare de la Mekerra a disputé mercredi dernier, une joute amicale face au voisin Ben Badis, qui évolue en division deux, amateur.

Le large score, de la victoire enregistrée, par les poulains de Chérif El Ouazzani sont bons pour le moral, surtout après le revers, consommé la semaine passée à Constantine, sur une bévue de l’arbitre, Halalchi, qui accorda un pénalty cadeau au CSC, lui permettant d’empocher les trois points de la rencontre. Face au CRB Ben Badis, les buteurs maison sont Bouguelmouna, Bounoua (doublé), Belahouel et Tabti sur pénalty, tandis que le club de Descartes marqua son unique but, sur une faute du gardien Toual. Si le match de l’USMA est reporté au mardi 03 octobre prochain, vu que l’équipe algéroise est occupée, par la compétition africaine, les gars de la Mekerra se préparent déjà, pour le grand derby d’Oran, qui les opposera au voisin du MC Oran, vendredi prochain, 29 courant. Puis mardi, l’USMBA accueillera l’USM Alger et recevra la JS Kabylie le 7 octobre. Donc, trois matchs en une semaine restent un programme chargé pour les belabbésiens, dans ce championnat burlesque. Parfois, nos équipes sont priées de rentrer en congé forcé de 15 jours, voir un ou deux mois, puis, on vous surprend avec trois rencontres en une semaine, à la façon européenne.

B. Didéne