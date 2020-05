<span style='text-decoration: underline;'>GETEX</span>:<br><span style='color:red;'>Trois millions de bavettes fabriquées par mois</span>

Le Groupe public Textiles et Cuirs (GETEX) enregistre de bonnes performances en matière de fabrication des bavettes médicales dépassant le seuil de 3 millions d’unités par mois. C’est ainsi qu’a indiqué le ministère de l’Industrie dans un post sur sa page Facebook.

À rappeler que le groupe GETEX avait annoncé, en fin du mars denier, avoir lancé à travers ses différentes unités la fabrication de masques de protection en vue de participer à l’effort national pour faire face à la propagation de la pandémie du coronavirus.

Le Groupe GETEX fabrique 3 millions de bavettes par mois dépassant les prévisions estimées à 2 millions, selon le ministère de l’industrie qui indiquera en outre que le groupe a fabriqué plus de 4000 tenues de protection médicale. En détaillant, le ministère indique que le groupe fabrique 110 000 bavettes quotidiennement dans 12 unités à travers 10 wilayas du pays.

Le groupe se dit prêt à augmenter sa productivité et sa production dans l’avenir, et ce, pour faire face au coronavirus.

A souligner que le groupe industriel qui dispose de 23 unités gérées par deux filiales s’est engagé à fabriquer des quantités importantes de masques de protection au niveau de ses unités situées au centre, est et l’ouest du pays, en vue de participer à l’effort national pour permettre au pays de sortir «indemne» de la crise sanitaire engendrée par la propagation de la pandémie du coronavirus.

La direction générale de Getex avait souligné, à l’occasion, que des mesures et des dispositions ont été prises afin d’effectuer des opérations de désinfections au sein du siège de l’entreprise et des différentes ateliers de fabrication des tissus.

Fondé en 2015, le Getex, employant plus de 8000 salariés, a pour vocation la production et la commercialisation des produits textiles, confection et habillement, bonneterie, cuir, maroquinerie et chaussures.

Noreddine Oumessaoud