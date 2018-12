<span style='text-decoration: underline;'>Tébessa</span>:<br><span style='color:red;'>Trois morts dans un accident de la route à Negrine</span>

Trois (3) personnes ont trouvé la mort mardi dans un accident de la route survenu dans la commune de Negrine, à 120 km au Sud de Tébessa, a-t-on appris auprès de la direction locale de la Protection civile. L’accident s’est produit suite à une collision entre un poids lourd et une véhicule, sur un tronçon de la RN 16, au lieudit «Douar Boumoussa», a précisé la même source, détaillant que les victimes décédées sur place, étaient âgées entre 48 et 50 ans. Les éléments de l’unité secondaire de la Protection civile de Negrine qui sont intervenus, ont transféré les dépouilles à la morgue des urgences médicales de l’hôpital de Negrine, a-t-on ajouté. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet accident, a conclu la source.