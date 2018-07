<span style='text-decoration: underline;'>Adrar</span>:<br><span style='color:red;'>Trois morts et 18 blessés suite au renversement d’un bus sur la RN-51</span>

Quatre personnes sont décédées et 18 autres ont été blessées à différents degrés de gravité, suite au renversement mercredi d’un bus sur la RN-51, a-t-on appris des services de la Gendarmerie nationale à Adrar. L’accident s’est produit dans la zone de Kabertène, daira de Tsabit, suite au renversement d’un bus menant des familles d’El-Menea (wilaya de Ghardaia) vers la commune de Tsabit (Adrar) et dont le chauffeur a perdu le contrôle à cause d’une défaillance mécanique, ont précisé les services de la Gendarmerie. Les corps des trois victimes (deux hommes et une femme) ont été évacués par les services de la Protection civile à la morgue de la polyclinique d’Ougrout (wilaya déléguée de Timimoune), dont les urgences ont accueilli également les 18 blessés.