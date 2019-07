<span style='text-decoration: underline;'>Djelfa </span>:<br><span style='color:red;'>Trois morts et deux blessés dans un accident de la circulation</span>

Trois personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été blessées dans un accident de la route survenu samedi à Djelfa, a-t-on appris auprès des services de la protection civile de la wilaya.

L’accident est survenu au nord de la wilaya, lorsqu’un camion remorque immatriculé à M’sila est entré en collision avec un véhicule touristique immatriculé à Sétif, sur l’axe de la RN1 reliant le chef lieu de wilaya à Hassi Bahbah, a-t-on indiqué. Deux femmes, âgées de 29 et 31 ans, sont mortes sur place, tandis qu’une troisième victime (non encore identifiée) a rendu l’âme à l’hôpital “Colonel Ahmed Bouguera” de Hassi Bahbah, a-t-on précisé à la protection civile, relevant que deux autres personnes, âgées de 29 et 36 ans, sont atteintes de blessures plus ou moins graves. Toujours selon les services de la protection civile de Djelfa, la wilaya a enregistré la mort d’une dizaine de personnes, suite à des accidents survenus, ces 72 dernières heures, dans la région. L’accident le plus meurtrier a été signalé, jeudi dernier, sur l’axe de la RN49 reliant Djelfa à Boussâada, où une collision entre un camion et un véhicule léger a causé la mort de quatre membres d’une même famille. La protection civile de la wilaya a réitéré, à l’occasion, son appel à la vigilance, à la prudence et au respect du code de la route.Les services de la gendarmerie nationale ont, pour leur part, ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame routier.