<span style='text-decoration: underline;'>Zelfana (Ghardaia) </span>:<br><span style='color:red;'>Trois morts et deux blessés dans un accident de la circulation</span>

Trois personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu vendredi en fin d’après-midi près de Zelfana, à 65 Km au sud-Est de Ghardaïa, a appris l’APS de la Protection civile.

L’accident s’est produit sur la route nationale RN-49 reliant Ghardaia à Ouargla, à 8 Km de la station thermale de Zelfana, lorsqu’un véhicule touristique est entré en collision frontale avec un camion-citerne circulant dans le sens inverse, a précisé la même source. Trois personnes qui étaient à bord du véhicule touristique, sont mortes sur le coup, écrasées par le camion, et il a fallu l’utilisation d’un matériel spécifique par les équipes de secours de la Protection civile pour extirper les victimes du véhicule endommagé, devenu un amas de ferraille, a ajouté la même source. Les corps des victimes, âgées entre 45 ans et 60 ans, ont été déposés à la morgue de la polyclinique de Zelfana et les deux blessés (chauffeur du camion et son compagnon) ont été également évacués vers les urgences de la même structure de santé, la plus proche du lieu de l’accident, a-t-on fait savoir. Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.