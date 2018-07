<span style='text-decoration: underline;'>Une «Nissan Micra» dérape et percute un arbre</span>:<br><span style='color:red;'>Trois morts et trois blessés graves à Sfisef </span>

Une «Nissan Micra» dérape et percute un arbre : Trois morts et trois blessés graves à Sfisef

Un véritable drame est survenu dans l’après-midi d’avant-hier dimanche sur la RN 07 reliant les daïras de Sfisef (wilaya de Sidi Bel Abbès) à celle de Bouhanifia (W. Mascara).

Il s’agit d’un véhicule de marque Nissan Micra qui s’est renversé, a dérapé et percuta un arbre.

Le bilan de ce tragique accident fut lourd puisqu’on a enregistré six victimes: deux femmes décédées (M.J, 44 ans et M.A 66 ans), et les trois autres occupants de la voiture présentant des blessures graves avec des plaies et des fractures multiples.

Le père de famille âgé de 57 ans, a été évacué vers l’hôpital de Sfisef et les deux enfants vers le CHU de Sidi Bel-Abbès vu leurs cas critiques.

A savoir que la Protection civile a dépêché sur le lieu de l’accident, deux SAMU, un camion citerne et onze pompiers tous grades confondus.

M.Bekkar