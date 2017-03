<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>Trois morts et un blessé dans un accident de la circulation</span>

Un accident de la circulation, survenu mardi au village de Merazga dans la commune d’Hennaya (Tlemcen), a fait trois morts et un blessé, tous membres d’une même famille, a-t-on appris auprès de la direction de wilaya de la protection civile. L’accident s’est produit au niveau de la RN 98 suite à une collision entre deux véhicules dont l’un a dérapé et a percuté un arbre causant la mort sur place du conducteur (38 ans) et des ses deux enfants âgés de 6 et 8 ans, a indiqué la même source. Les agents de la protection civile ont transféré la mère, qui s’en est sortie avec des fractures, à l’hôpital de Remchi et les corps des victimes à la morgue du même établissement sanitaire. Les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.