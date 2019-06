<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Trois ouvriers périssent sous les déblais</span>

Le drame qui est survenu dans l’après-midi d’avant hier jeudi à Tilmouni, a coûté la vie à trois ouvriers au niveau du chantier du projet du futur pôle urbain des 2.000 logements sociaux sis dans la localité de Tilmouni, à quelques huit kilomètres à l’est de Sidi Bel Abbés.

Les trois victimes ont été ensevelies par des tonnes de déblais dans une fosse de cinq mètres de profondeur, durant les travaux d’aménagement du site des 2.000 logements dont la remise des clefs est prévue pour le début du mois de juillet prochain. La protection civile est intervenue sur le lieu du drame avec ses 150 sapeurs pompiers, cinq camions citernes et quatre ambulances afin d’extraire les corps des trois victimes âgées entre 40 et 50 ans. Il s’agit des défunts Chaouti Houari, Bouklikha Mohamed et Lahouel Nasereddine, originaires de Belarbi, Sfisef et Tlemcen.

M.Bekkar