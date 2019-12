<span style='text-decoration: underline;'>Secteur du tourisme</span>:<br><span style='color:red;'>Trois parcs d’attraction en cours de réalisation à Oran</span>

Oran est devenue ces dernières années un véritable pôle touristique et hôtelier par excellence, avec plusieurs projets d’hôtels, de complexe touristique et centre de loisirs. Cette dynamique a été marquée également par l’augmentation du nombre de touristes et des estivants qui viennent visiter la capitale de l’ouest algérien qui sont chaque année des millions.

Pour cela, Oran se classe parmi les premières villes algériennes qui enregistrent un grand nombre d’estivants durant la saison estivale. Un autre créneau prometteur est celui du tourisme d’affaires avec la réalisation d’un centre de convention qui abrite plusieurs expositions et salons nationaux et internationaux, ce qui a donné à Oran une nouvelle dimension touristique.

L’ambition du secteur du tourisme à Oran ne s’arrête pas là, mais vise également à développer les activités de loisirs dans la capitale de l’Ouest grâce à la réalisation de nouveaux parcs d’attraction qui sont au nombre de trois.

Le premier projet va entrer en service fin 2020, sur la route du 3ème boulevard périphérique à côté de l’agence routière d’El Bahia sur une superficie de 2 hectares et un autre projet sur le périphérique 4 (City Parc Oran) et le 03ème projet au niveau de Kristel.

La réalisation de ces parcs permettra la diversification entre le tourisme et le para touristique. Il est à noter que dans le cadre de la stratégie d’équilibre géographique entre les 26 communes de la wilaya, le secteur du tourisme œuvre à ce que chaque commune puisse avoir au moins quatre hôtels, surtout les communes défavorisées afin d’attirer les investissements, notamment Misserghine, Boutlélis, Oued Tlélat, Braya et Boufatis. Ces efforts sont déployés aussi pour diversifier l’investissement dans les établissements hôteliers et de loisirs, ainsi la plage d’Ain Defla de la commune de Gdyel a bénéficié d’un projet de jeux aquatiques dont les travaux sont en cours.

Fethi Mohamed