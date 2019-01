<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés </span>:<br><span style='color:red;'>Trois sièges de la douane bientôt réceptionnés</span>

Le wali Ahmed Abdelhafid Sassi s’est réuni dans la matinée d’avant hier jeudi, avec les cadres de la douane pour faire un état de lieu sur les différents chantiers liés au secteur. En présence des entrepreneurs qui assurent les travaux, trois sièges sont en cours de finalisation.

On cite donc celui de la daïra de Ben Badis qui accuse un taux de construction de 70 pour cent, 90 pour cent pour celui de Ras El Ma et enfin, le projet prés de la direction qui accuse un taux de seulement dix pour cent. Sassi a insisté sur l’accélération des travaux afin de réceptionner ces projets dans les délais fixés. Dans un autre contexte, le chef de l’exécutif de Sidi Bel Abbes a présidé une séance de travail avec le directeur de la société de ramassage d’ordures ménagères, en présence du Secrétaire Général, le chef de daïra et le nouveau responsable de la mairie, Mokhtar Merine. Le but de cette réunion est la nécessité de redorer à la Mekerra son blason de propreté. A signaler que Nadif.com met en place un personnel de 521 salariés avec un montant total de frais de plus de 219 millions de dinars.

M.Bekkar