<span style='text-decoration: underline;'>CAN 2019</span>:<br><span style='color:red;'>Tunisie : le staff technique renforcé par l’entraineur des Olympiques</span>

CAN 2019

CAN 2019 : Tunisie : le staff technique renforcé par l’entraineur des Olympiques

Le staff technique de la sélection tunisienne de foot ball a été renforcé par l’entraineur de l’équipe olympique Ferid Ben Belgacem et son adjoint Anis Boussaidi, en prévision de la Coupe d’Afrique des Nations Egypte 2019 (21 juin-19 juillet), annonce la fédération tunisienne de football.

Cette décision a été prise lors d’une réunion tenue jeudi entre le président de la FTF Wadii Jarry et le sélectionneur Alain Giresse au siège de la fédération, indique la même source, précisant que les deux techniciens conservent leurs postes à la tête des olympiques. A la CAN 2019, la Tunisie évoluera dans le groupe E avec l’Angola, le Mali et la Mauritanie. Les Aigles de Carthage entameront le tournoi contre les Angolais le 24 juin prochain.