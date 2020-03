<span style='text-decoration: underline;'>L’EPH Dahmani Slimane transformé en centre de quarantaine</span>:<br><span style='color:red;'>Un 4ème cas suspect signalé à Sidi Bel Abbés</span>

Au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbés, on compte toujours deux cas positifs au coronavirus, en l’occurrence, une personne de 29 ans venue d’Espagne signalée le 19 mars dernier, puis avant-hier, un ressortissant de 84 ans qui vient d’entrer de la France.

Hier, un troisième cas suspect a été signalé,il s’agit du gérant d’un café, contaminé par un émigré. Ces personnes sont dans un état stable et hors de danger, selon les instances sanitaires locales. Quant aux rumeurs faisant part de la mort d’un autre vieil homme placé en réanimation en fin de semaine passée, les résultats des analyses provenant du nouveau laboratoire d’Oran font état d’un décès du à une autre maladie qui n’a rien à voir avec le Covid 19.

Cependant, deux personnes ont quitté le CHU Abdelkader Hassani dont une femme, le résultat des tests est négatif. Une autre femme a été mise en quarantaine et placée sous surveillance, suite à des complications dues à sa maladie chronique alors que sa fille émigrée a été confinée à la maison. Pour sa part, la direction de la santé publique de Sidi bel Abbés a mis à la disposition des fonctionnaires de la santé, des rotations en bus de l’ETU-SBA afin qu’ils puissent rejoindre leurs lieux de travail, à l’instar du CHU Abdelkader Hassani, la maternité, le CAC et l’EPH de Sidi Djilali, à raison d’une navette le matin à 7.30 et en fin de travail à 16.00. A noter que l’EPH Dahmani Slimane a été transformé en centre de mise en quarantaine et les services du centre ont été transférés au CHU.

