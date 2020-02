<span style='text-decoration: underline;'>Hassi Bounif</span>:<br><span style='color:red;'>Un abattoir clandestin découvert, 140 kg de viande rouge saisis</span>

Encore une fois, les gendarmes d’Oran ont mis en échec une opération de mis en vente illégale de viande impropre à la consommation. Cette fois-ci, 140 kg de viande rouge ont été saisis dimanche dernier dans un abattoir clandestin découvert au niveau de la localité de Hassi Bounif.

En effet, lors d’un service routier, les éléments de la Brigade de la gendarmerie nationale de Hassi Bounif ont aperçu des ordures et des abats devant un garage dont la porte était ouverte. En s’approchant, ils ont constaté une quantité de viande rouge à bord d’une voiture de type Renault express, garée juste devant cet abattoir clandestin. La viande a été saisie, tandis que le propriétaire répondant aux initiales de C.B.A, âgé de 30 ans a été interpellé. L’expertise vétérinaire a confirmé que la viande saisie était impropre à la consommation. Une enquête est ouverte. Pour rappel, la dernière opération des gendarmes, remonte au week-end dernier, quand une quantité de 5 quintaux de viande blanche impropre à la consommation ont été saisis au niveau de la localité de Sidi Chahmi. Plus d’une tonne de viande blanche impropre à la consommation a été saisie la semaine écoulée lors des opérations effectuées, l’une par la gendarmerie nationale et l’autre par la police d’Oran au niveau de la localité de Aïn El Beïda. Le phénomène de la mise en vente illégale de viande impropre à la consommation et la mise en danger de la santé publique prend de plus en plus de l’ampleur, malgré tout le dispositif mis en place et les efforts déployés par l’Etat pour mettre un terme à ce phénomène.

Fériel.B