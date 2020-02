<span style='text-decoration: underline;'>111 kg de viande blanche et 85 poulets vivants saisis</span>:<br><span style='color:red;'>Un abattoir clandestin découvert à Es Sénia</span>

Encore une fois, les gendarmes d’Oran ont mis en échec une opération de mise en vente illégale de viande impropre à la consommation.

Cette fois-ci, 111 kg de viande rouge ont été saisis en fin de semaine à bord d’une camionnette au niveau de la localité d’Es Senia, tandis qu’un abattoir clandestin a été découvert et fermé. En effet, lors d’un service routier, les éléments de la Brigade de la protection de l’environnement, relevant du groupement territorial de la gendarmerie nationale d’Oran, ont repéré un camion de marque DFSK, à son bord, deux personnes. Une fois intercepté et fouillé, le véhicule transportait une quantité de 111 kg de viande blanche ainsi que des abats impropres à la consommation y ont été découverts.

La viande a été saisie, tandis que le chauffeur du véhicule, répondant aux initiales de B.A, ainsi que son compagnon B.I, présumé propriétaire de la marchandise, ont été interpellés. L’enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie. Munis d’un mandat de perquisition délivré par le parquet, les gendarmes de la Brigade de la protection de l’environnement, accompagnés par ceux de la Brigade de Yaghmoracène, se sont rendus dans un abattoir clandestin du dénommé B.I où ils ont découvert 85 poulets vivants destinés à l’abattage, une balance électronique, des couteaux, des bouteilles de gaz en butane ainsi que du matériel d’abattage. Il s’est avéré que le mis en cause ne possédait aucun registre de commerce, ni de facture et ni de permis d’abattage.

Signalons que l’expertise vétérinaire a confirmé que la viande saisie était impropre à la consommation. Les deux hommes ont été conduits au commissariat pour une enquête préliminaire, tandis qu’une enquête est ouverte. Pour rappel, un autre abattoir clandestin a été découvert et fermé, la semaine dernière au niveau de la localité d’Es Sénia où une quantité de 140 kg de viande rouge impropre à la consommation a été saisie.

D’autres opérations de gendarmes ont eu lieu. Des grosses quantités de viande ont été saisies. Une quantité de 5 quintaux de viande rouge a été saisie au niveau de la localité de Sidi Chahmi, en plus d’une tonne de viande blanche impropre à la consommation saisie la semaine écoulée, lors d’opérations effectuées, dont l’une par la gendarmerie nationale et l’autre par la police d’Oran au niveau de la localité de Aïn El Beïda.

Rappelons que le phénomène de la mise en vente illégale de viande impropre à la consommation et la mise en danger de la santé publique prend de plus en plus de l’ampleur malgré tout le dispositif mis en place et les efforts déployés par l’Etat afin d’y mettre un terme.

Fériel.B