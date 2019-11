<span style='text-decoration: underline;'>Béthioua</span>:<br><span style='color:red;'>Un accident de la circulation fait 21 blessés</span>

Pas moins de 21 personnes, âgées entre 21 et 45 ans dont 04 femmes, ont été blessées suite à un accident de la circulation survenu aux premières heures de la matinée d’hier dans le lieu dit, pont de Chehairia prés de la localité de Béthioua, une localité située dans la partie est de la wilaya d’Oran.

Cet accident, selon la protection civile, a été provoqué par le renversement d’un camion de gros tonnage, un semi remorque de marque Volvo transportant des déchets ferreux. Dans le tas, le camion a percuté deux bus de transport du personnel de marque Toyota endommageant le premier dans la partie avant tandis que le second, a subi de graves endommagements dans la partie arrière. Pour les besoins de cette intervention, la protection civile a du mobiliser deux camions de secours, 05 ambulances et 31 agents de différents grades. L’hécatombe se poursuit sur nos routes.

Chaque semaine, des chiffres qui donnent froid dans le dos sont dévoilés dans les bilans des différents services de la sécurité routière. Rien que durant les dernières 24 heures, 06 personnes sont mortes dans 05 accidents de la circulation, selon la Protection civile.

En période hivernale, le nombre d’accidents et de victimes augmentent davantage, avertissent les spécialistes. Le facteur humain est le premier élément déclenchant de ces accidents qui font de plus en plus de dégâts irrémédiables.

Plus d’un conducteur et plus d’un responsable d’auto-école rappellent qu’en hiver avec «la chaussée humide donc glissante, la visibilité très réduite, les automobilistes doivent être plus vigilants». Mais faut-il porter la responsabilité des accidents aux seuls conducteurs ? À ce propos, un autre facteur qui n‘est pas des moindres est ignoré par les spécialistes ; il s’agit de la qualité de la formation dispensée au niveau des auto-écoles. «Ça fait longtemps que les agréments sont distribués comme des petits pains», déplore-t-on en appelant à la création de «vraies écoles de formation à la conduite qui seront gérées par l’Etat». En tout état de cause, la vigilance et la prudence sont de mise, d’autant plus que l’hiver et ses grandes surprises, n’est qu’à son début.

Mohamed Aissaoui