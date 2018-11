<span style='text-decoration: underline;'>L’école de formation dans les métiers de réhabilitation fait son entrée </span>:<br><span style='color:red;'>Un accompagnement personnalisé pour 72 jeunes stagiaires</span>

Ils sont cette année 72 jeunes stagiaires à rejoindre l’école Chantier de formation professionnelle, dans les métiers de réhabilitation à Sidi El Houari, qui a fait son entrée 2018-2019 au début de cette semaine.

Sur ces 72 jeunes chômeurs, 24 sont inscrits pour une formation qualifiante en plomberie et électricité bâtiment et 48 autres stagiaires suivront une formation diplômante dans les spécialités: la taille de pierre, enduis et maçonnerie traditionnelle, la forge et ferronnerie d’art, la menuiserie et couture et habillage intérieur.

«Le programme permet aux stagiaires, d’apprendre dans un cadre agréable et interactif, grâce au modèle formation action et aux nombreux ouvrages pédagogiques prévus, dans le plan d’aménagement du site historique que réhabilite l’association Santé Sidi El Houari (SDH) depuis 1991. Les stagiaires bénéficient, en plus de leur formation technique, d’un accompagnement personnalisé dans l’insertion sociale et économique, à travers de nombreuses activités d’animation et de formation», précisent les responsables de cet établissement. L’école chantier SDH, bénéficie cette année de l’appui du projet «FORSA, l’apprentissage professionnel, école de la deuxième chance», financé par l’Algérie et la mission locale de l’UE, dans le cadre du Programme (AFEQ), d’appui à l’Adéquation – Formation – Emploi -Qualifications, qui fixe comme priorités la réinsertion dans le système éducatif, de jeunes de moins de 18 ans, déscolarisés et la prévention de la déscolarisation, de concert avec le Ministère de l’Education.

Le projet FORSA œuvre également pour l’insertion, dans le marché de l’emploi de jeunes entre 15 et 18 ans déscolarisés, par l’apprentissage de métiers, de concert avec le Ministère de l’Education et le Ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels. Forsa avait démarré le 1er juillet 2018, pour une durée de 26 mois. L’action envisagée, repose essentiellement, sur le développement d’activités d’animation, de formation, de renforcement des capacités pédagogiques et associatives, au profit de 7 associations, présentes dans 7 wilayas du pays.

Il est à rappeler, que le projet de l’école chantier pour la formation professionnelle et l’employabilité des jeunes, mené du 3 janvier 2016 au 3 octobre 2017, avec l’appui de la délégation de l’Union européenne et le ministère du Travail, avait permis la formation et l’insertion professionnelle de 63 jeunes chômeurs, alors que douze autres ont bénéficié d’un accompagnement, pour la création de leurs micro-entreprises. Le projet a aussi autorisé le perfectionnement de 63 artisans-maçons, sur les métiers traditionnels du bâti.

300 étudiants en architecture ont été aussi formés aux pratiques spécifiques du bâti ancien, et plus de 400 autres ont été informés et sensibilisés, sur la vie professionnelle, Taille de pierre, maçonnerie traditionnelle, bois et charpente, couverture, forge et ferronnerie… Les métiers du bâti ancien, offrent des débouchés certains et multiples pour les jeunes.

