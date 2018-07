Cela fait plus de 13 ans que l’on tire de toute part sur l’accord d’association Algérie-UE. On avait fait la même chose avec le rééchelonnement de la dette extérieure en 1994. Et il est tout à fait envisageable que l’adhésion de l’Algérie à l’OMC, des fois qu’elle devient une réalité un jour, fera l’objet de critiques. C’est presque certain, puisque même l’entrée du pays dans la Zone arabe de libre échange a fait l’objet de remarques pas du tout gentilles de la part d’«experts» économiques. Il parait que l’Algérie y a laissé des plumes. Comprendre des centaines de millions de dollars.

Avant cet épisode peu flatteur dans la carrière des responsables du commerce extérieur en Algérie, on avait déploré à peu près la même situation pour ce qui concerne l’accord d’association avec l’Union européenne. A la ratification, puis à la signature de l’accord et ensuite au moment des premiers démantèlements tarifaires, l’on disait à chaque fois: «ça va venir». Mais ce que l’on a constaté, c’est tout à fait le contraire. L’argent du pétrole quittait le pays pour nous revenir en produits finis. Pour preuve, les chiffres révèlent que pour un dollar investi par les Européens en Algérie, l’Algérie a acheté pour 10 dollars de produits européens. Le ratio est on ne peut plus révélateur.

Lorsque les mécontents interpellaient les différents ministres en charge du commerce et l’investissement, la réponse était: «Ça va venir». Mais bon, 13 années après, le résultat est bien visible. Le gouvernement s’est vu dans l’obligation d’interdire purement et simplement l’importation de centaines de produits finis, avant d’envisager la sur-taxation des importations pour réveiller le «monstre européen». L’objectif de l’Etat, consistait à réduire un tant soit peu l’hémorragie que subissait l’économie nationale, en partie à cause de cet accord d’Association.

Les scientifiques, les politiques et l’opinion publique, savent pertinemment que cela ne donnera pas grand-chose, mais en tant qu’à faire on tente le coup. La cloche algérienne a limité les pertes et les patrons des finances nationales sont même très fiers d’exhiber les résultats du premier trimestre de l’année en cours. Mais, en privé, les décideurs jurent de rien. Ça peut évoluer dans n’importe quel sens. Les observateurs occidentaux disent entre eux, que les Algériens sont un peu naïfs et les Européens sont un peu fourbes. Sauf qu’à voir les signes extérieurs de richesse qu’on voit pavaner dans les rues algériennes, on est en droit de penser autre chose.

Par Smaïl Daoudi