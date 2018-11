Donald Trump est resté fidèle à sa ligne. Pour lui, le prince héritier ne peut être mêlé directement au meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Le président américain a plutôt mis en avant l’importance de l’Arabie Saoudite pour son pays qui doit «rester un partenaire solide de l’Arabie saoudite pour assurer les intérêts de notre pays, d’Israël et de tous nos autres partenaires dans la région». Trump a donc fait le choix clair de désavouer la Turquie et son président, mais aussi et surtout de douter du rapport de ses propres services de sécurité notamment la CIA.

Nous n’avons pas la prétention ici de penser à la véracité de telle version ou telle autre, car, nous n’avons aucun élément tranchant sauf ce que veut bien rapporter cette presse ou cette autre selon ses intérêts et sa ligne éditoriale. Mais ce qui reste néanmoins sûr, c’est que Trump a fini par avoir ce qu’il voulait depuis un moment des Saoudiens: à savoir tout faire pour baisser les prix du pétrole. Depuis un moment c’est chose faite et les prix ne cessent de dégringoler grâce justement aux Saoudiens, selon ce qu’a révélé le locataire de la Maison Blanche lui-même qui a déclaré ce mercredi: «Les prix du pétrole baissent. Génial!… 54 dollars, c’était 82 dollars avant. Merci à l’Arabie Saoudite, mais allons encore plus bas».

Il est clair donc que Ryadh a décidé d’ouvrir les vannes et d’inonder le marché, ce qui a eu pour conséquences immédiates de voir les prix descendre en flèche pour passer parfois au dessous des 60 dollars, loin donc des prix de ces quatre dernières années. Autrement dit, il faut bien déduire que l’accord entre les pays Opep et non-Opep a vécu.

L’accord est manifestement en train de voler en éclat sans que personne ne réagisse. Car, nous sommes clairement dans une période délicate de réal-politique qui laisse peu de place à toute autre considération. La grande question aujourd’hui, est de savoir jusqu’à quel plancher les prix continueront à descendre et serions-nous de fait, à la veille d’une crise aussi profonde que celle de 2014 ?

L’évolution des choses tend à dire que nous n’en sommes pas loin et qu’il sera bien difficile de redresser la barre. Les prochains jours nous renseigneront encore davantage, car, si la tendance baissière continue au même rythme, il y aura alors peu de doute sur la finalité de ce grand virage qui est en train d’être engagé sous l’impulsion du président américain qui aura fini par avoir raison de tout le monde en fin de compte.