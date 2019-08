<span style='text-decoration: underline;'>Aïd El Adha</span>:<br><span style='color:red;'>Un Aïd pas comme les autres</span>

Les citoyens qui suivent avec une oreille quelque peu discrète, toutes les annonces des pouvoirs publics, n’en sont pas moins angoissées par la sempiternelle question des prix du mouton. En effet, malgré les assurances des éleveurs, une grande majorité de citoyens interrogés par Ouest Tribune disent avoir constaté une hausse inexpliquée des prix cette année.

Après un Ramadhan et un Aïd El Fitr sous le signe de la Révolution pacifique, les Algériens se préparent à l’Aïd El Adha, deuxième plus importante fête musulmane. Même s’ils la partagent avec plus d’un milliard de musulmans de par le monde, il n’en demeure pas moins que cet Aïd précisément aura un goût différent. Les citoyens, engagés dans le long bras de fer avec le système finissant, considèrent les événements religieux et nationaux comme autant de repaires à la mobilisation populaire.

Après 24 semaines de manifestations toutes réussies, la 25e, qui intervient demain et à 48 heures de l’Aïd El Adha, ne fera certainement pas exception au plan de la détermination des manifestants, mais il convient néanmoins, de noter que les Algériens, dans leur ensemble, gardent, à n’en pas douter, un œil sur la mercuriale et autres services attenants à la célébration de l’Aîd El Adha. Toutes ces conditions, nécessaires à l’accomplissement du devoir religieux dans les meilleures conditions possibles, seront réunies par une administration sous la responsabilité d’un gouvernement, actuellement contesté par une partie des Algériens. Mais qu’à cela ne tienne, les pouvoirs publics annoncent être très mobilisés pour garantir une fête, dans des normes tout à fait acceptables. Ainsi, en plus des campagnes de sensibilisation sur le kyste Hydatique lancées à grand renfort médiatique par le ministère de la Santé, le département des Ressources en eaux assure avoir déployé tous les moyens des entreprises sous sa responsabilité pour éviter toute coupure du précieux liquide, allant jusqu’à prévoir des flottes de camions citernes au niveau de toutes les wilayas du pays. Les services de sécurité, de leur côté, police et gendarmerie, affirment avoir mis en place, un plan de sécurisation des biens et des personnes, afin de permettre aux citoyens d’accomplir leur devoir dans la quiétude. Tous les autres départements gouvernementaux, impliqués de près ou de loin dans la gestion de l’Aïd El Adha, ont communiqué sur le sujet, à l’exemple de l’Energie qui rappelle la permanence des stations d’essence, celui des Transports, pour les gares routières et ferroviaires et même des dessertes spéciales sur les cimetières. Bref, tout le gouvernement affiche une mobilisation sans faille pour réussir les fêtes, même si tout un chacun sait qu’il est impossible de tout prévoir à la seconde près.

Les citoyens qui suivent avec une oreille quelque peu discrète, toutes les annonces des pouvoirs publics, n’en sont pas moins angoissés par la sempiternelle question des prix du mouton. En effet, malgré les assurances des éleveurs, une grande majorité de citoyens interrogés par Ouest Tribune, dit avoir constaté une hausse inexpliquée des prix cette année.

La fourchette de cette hausse se situe entre 5.000 et 10.000 Dinars. Les Algériens ont tendance à rendre responsables les autorités de cette augmentation d’année en année du coût du mouton du sacrifice. Mais s’ils s’accommodent de cette dépense supplémentaire annuelle, ils dénoncent les augmentations inconsidérés et scandaleuse des prix des fruits et légumes et notamment quelques légumes précis, ceux qui sont généralement très utilisés en pareilles circonstances. L’intrusion des spéculateurs qui, faut-il le rappeler, gâchent toutes les fêtes religieuses des Algériens, ne semble pas avoir été traitée par les autorités qui assistent encore, cette années, impuissantes aux augmentations de prix.

Nadera Belkacemi